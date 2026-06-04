Álex Palou llega a su circuito maldito siendo más líder de la Indycar

La Indycar no descansa. Tras las 500 Millas de Indianápolis y Detroit, la categoría estadounidense aterriza en el óvalo de St. Louis (Illinois) para completar su triplete de carreras. Álex Palou se puso el mono de trabajo, consiguió la victoria en Detroit y aumentó su ventaja al frente del campeonato hasta los 62 puntos. En la ronda 9, el español buscará su primer triunfo en St. Louis, uno de los pocos circuitos en los que todavía no ha ganado.

A por la primera victoria de Álex Palou en St. Louis

El español llega a St. Louis en un gran momento de forma. Palou suma cuatro victorias (St. Petersburg, Alabama, Long Beach y Detroit) en ocho carreras y ha logrado la mitad de las poles (4) disputadas hasta la fecha, las tres últimas de forma consecutiva. Además, el catalán igualó los 23 triunfos oficiales (el de The Thermal Club no cuenta porque fue en una prueba de exhibición) de Tommy Milton y ya es el 20º piloto con más victorias en la historia de la Indycar.

Pero Palou tiene una asignatura pendiente en el óvalo de St. Louis. El español todavía no ha ganado y su mejor resultado en el World Wide Technology Raceway de Madison fue un 4º puesto en la caótica carrera de 2024.

El rey del óvalo de St. Louis es Josef Newgarden. Desde que el también llamado óvalo de Gateway volvió al calendario de la Indycar en 2017, el piloto estadounidense ha conseguido cinco victorias (2017, 2020, 2021, 2022, 2024). Scott Dixon ganó la otra carrera de 2020 (se disputaron dos) y también la de 2023. Will Power se impuso en 2018, Takuma Sato en 2019 y Kyle Kirkwood fue el último vencedor, en 2025, en una carrera en la que Palou terminó 8º.

Palou tiene tarea por delante buscando su primer triunfo en el World Wide Technology Raceway, situado a las afueras de St. Louis (Illinois). Este circuito es un óvalo de 2,01 kilómetros, único por su forma y los distintos grados de inclinación en cada curva. El trazado es singular, ya que tiene forma de huevo. El español llega como líder de la Indycar, con 327 puntos, 62 más que Kirkwood segundo, y 79 más que Malukas tercero.

Álex Palou en el óvalo de St. Louis / Indycar

Horarios y dónde ver el GP de St. Louis de la Indycar

El óvalo de St. Louis (Illinois) será el escenario de la 9º prueba de la temporada de la Indycar. Tras las victorias de Josef Newgarden en Phoenix y Felix Rosenqvist en la Indy500, la categoría estadounidense llega a su tercer circuito oval del curso. La acción en el World Wide Technology Raceway de Madison empezará el sábado 6 de junio con las primeras prácticas y lo importante llegará a partir de las 22:30 (horario peninsular español) con la clasificación, que la podrás seguir a través de Movistar Deportes 2.

La carrera será en la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de junio a las 03:00 (horario peninsular español) y los pilotos tendrán que dar 260 vueltas (523,03 kilómetros) para completar el GP de St. Louis. Además, la podrás seguir a través del canal #Vamos de Movistar y en Diario SPORT, con la crónica de la prueba en cuanto acabe.