Álex Palou y la Indycar se estrenan en Arlington

Después de reinar en las calles de Florida con su victoria en St. Petersburg y de tener que abandonar en el trioval de Phoenix tras un accidente con Rinus Veekay, Álex Palou espera resarcirse en el estreno del circuito urbano de Arlington en la Indycar.

La Indycar pone fin a este trío de carreras consecutivas con el que ha comenzado la temporada 2026, con la prueba en Arlington (clasificación: sábado 14 de marzo a las 19:30 en Movistar Deportes 4 y carrera: domingo 15 de marzo a las 17:30 en #Vamos, horario peninsular español). Álex Palou buscará volver a liderar la clasificación general, tras tener que abandonar en su carrera número 100 en la categoría estadounidense.

El accidente de Álex Palou en Phoenix / Indycar

El nuevo circuito urbano de Arlington

Penske Entertainment, los Dallas Cowboys y REV Entertainment, patrocinador de eventos de los Texas Rangers, se han unido para llevar la Indycar a Arlington (Texas). Durante las 70 vueltas en total de la carrera, unas 191,1 millas (307,38 kilómetros), en el circuito urbano de 2,73 millas (4,3 kilómetros) con 14 curvas (5 a izquierdas y 9 a derechas), los pilotos conducirán por las calles de Arlington y pasarán por el Estadio AT&T, sede de los Dallas Cowboys de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), y el Globe Life Field, sede de los Texas Rangers de béisbol (MLB).

La Indycar tiene una larga trayectoria de carreras en el estado de Texas. La categoría estadounidense corrió en el circuito urbano en Houston, en el oval Texas Motor Speedway (última vez en 2023) y una prueba en el Circuito de las Américas. En la Indycar, Álex Palou no ha conseguido la victoria en el estado de Texas. ¿Será Arlington el primer triunfo?

La Indycar cambia el formato de clasificación para Arlington

La categoría estadounidense anunció una actualización del formato de clasificación para el estreno del circuito urbano de Arlington. El formato de eliminación de los grupos 1 y 2 permanecerá sin cambios (los 6 más rápidos pasan a la siguiente fase). Los cambios vienen en el Fast Six (la lucha por la pole). Los pilotos saldrán de uno en uno y darán una sola vuelta, en vez de salir todos juntos.

Según el comunicado de la Indycar, esta “medida está diseñada para crear una mayor oportunidad de destacar y traducir el desafío y la experiencia que requieren los equipos y pilotos que compiten por las primeras posiciones en la parrilla de salida”. El presidente de la Indycar, J. Douglas Boles explicó que este formato “permitirá a los competidores y patrocinadores tener toda la atención de la transmisión durante su intento de clasificación”. Además, la categoría estadounidense evaluará este formato de clasificación después de la prueba en Arlington para determinar su posible uso en futuras carreras, salvo en óvalos donde salen de uno en uno por razones de seguridad.

Josef Newgarden, nuevo líder de la Indycar

La categoría estadounidense afronta este fin de semana (del 13 al 15 de marzo) la tercera cita de la temporada. Desde el 23 de junio de 2024, Álex Palou había estado liderando la Indycar, pero tras su accidente y la victoria de Josef Newgarden en el trioval de Phoenix, el estadounidense se ha colocado primero en la general con 78 puntos. Kyle Kirkwood es 2º con 73 y el top 3 lo completa Scott McLaughlin con 66. Pato O’Ward está 4º con 63 puntos, mientras que Palou es 5º con 59.