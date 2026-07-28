Alex Palou, "emocionado" con el diseño futurista para 2028

Cuando restan apenas seis Grandes Premios para terminar la temporada 2026 de la IndyCar, el campeonato ha dado un salto al futuro presentando el que será el modelo de competición para 2028, el Dallara IR-28.

Según la organización, este nuevo modelo que sustituirá al DW12 "está diseñado para ofrecer coches más rápidos con motores Chevrolet y Honda, más acción y una mejor manejabilidad". Con un aspecto futurista, el nuevo modelo está pensado para proporcionar mejores tiempos por vuelta y fomentar una mayor acción rueda a rueda, lo que supondrá un plus de cara a los aficionados, con más batallas y velocidad, pese a que, afirman que es el coche más seguro hasta la fecha.

El nuevo diseño, aunque modernizado y más aerodinámico, ha mantenido el "inconfundible ADN de los icónicos coches de la serie del pasado", pero ha sido creado desde cero, por lo que habrá diferencias notables respecto a los actuales, como por ejemplo, 45 kg menos de peso para optimizar su capacidad de carrera o unos alerones que le dan un aspecto más agresivo.

Por otro lado se ha incluido una pantalla digital que permitirá a los aficionados conocer la posición de cada coche durante todas las sesiones, además de una pantalla transparente en la cubierta del motor.

Pues en escena a la americana

El IR-28 que entrará en vigor en el inicio de las NTT INDYCAR SERIES 2028 se presentó al más puro estilo americano, con un vídeo narrado por el conocido actor estadounidense, Matt Damon, protagonista de 'La Odisea' que se ha estrenado recientemente en cines.

"Como pueden imaginar, un proyecto de esta magnitud requiere una planificación, colaboración y ejecución extraordinarias. Me gustaría agradecer a todos nuestros socios, incluidos Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone y Shell, que han trabajado incansablemente para crear un conjunto que potenciará la ya increíble competitividad de INDYCAR y su crecimiento líder en la industria", explicó el presidente de INDYCAR, J. Douglas Boles.

"Con el inicio de las pruebas esta semana, aún queda mucho trabajo por hacer antes de 2028, pero estamos bien encaminados para presentar una nueva era de INDYCAR, que incluirá una competencia más reñida, récords de pista, estándares de rendimiento y nuevos referentes en seguridad. Confiamos en que el IR-28 es el paquete ideal para impulsar INDYCAR hacia adelante en beneficio de nuestros equipos, pilotos, patrocinadores y aficionados", zanjó.

Los pilotos, satisfechos

Además de la propia presentación, la organización ha dado a conocer las primeras impresiones de los pilotos actuales del campeonato, entre ellos el actual líder, el español Alex Palou, que dio un paso de gigante en Ohio con una épica victoria que le destaca de sus rivales en la general.

"Ver el coche por primera vez me emocionó aún más por hacia dónde va IndyCar", afirmó el piloto del Chip Ganassi.

"El diseño es súper atractivo y se siente como un verdadero siguiente paso para la serie, sin dejar de parecer un coche de la IndyCar Series. Creo que a los aficionados les va a encantar y, como piloto, no puedo esperar para ponerme al volante", indicó Palou, para quien "lo más importante es que mantengamos las carreras reñidas y divertidas que hacen especial a IndyCar, y por lo que he visto, vamos en una muy buena dirección".

"El coche se ve agresivo y puro, y me encanta la integración del aeroscreen con el resto del chasis y la aerodinámica", comentó el expiloto de Fórmula 1, Marcus Ericsson, actualmente en el Andretti Global Honda.