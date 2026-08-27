Álex Palou dispuesto a hacer historia en el óvalo de Milwaukee

Álex Palou tuvo bastantes problemas en el increíble estreno de Washington D.C. en Indycar. El español fue sancionado con un drive through por golpear un neumático de Mick Schumacher en boxes, sufrió problemas con una rueda en otra parada y tuvo un accidente a falta de 20 giros para el final, aunque pudo continuar. Estos contratiempos hicieron que el catalán acabara 20º, pero en la doble cita en el óvalo de Milwaukee puede lograr su quinto título en Indycar y hacer historia. Kyle Kirkwood ganó la prueba en Washington D.C. y recortó la distancia con Palou hasta los 91 puntos, a falta de tres carreras.

La Indycar está en la recta final de la temporada, a falta de tan solo tres pruebas: la doble cita en el oval de Milwaukee (28, 29 y 30 de agosto) y el GP de Monterey en el circuito de Laguna Seca (4, 5 y 6 de septiembre). El líder es Álex Palou, con 553 puntos y seis victorias, a tan solo dos de su récord de triunfos del año pasado. El español tiene dos match ball para proclamarse cinco veces campeón de Indycar en la doble cita de Milwaukee y convertirse en el tercer piloto más laureado de la historia, solo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7).

Para que esto suceda en el óvalo de Milwaukee, Palou tendrá que resarcirse de los problemas sufridos en Washington D.C. y estar muy atento a Kirkwood, su máximo rival. Si el español conquista su cuarta Copa Astor consecutiva, igualará el hito histórico que solo ha logrado un piloto hasta ahora: Sébastien Bourdais, entre 2004 y 2007.

Álex Palou celebrando su cuarto título de Indycar en 2025 / Indycar

Palou tiene una ventaja de 91 puntos sobre Kirkwood y, para lograr su ansiado quinto título, necesita salir de la primera carrera de Milwaukee con 108 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, es decir, con 17 puntos más. Esto significa que, si el español gana, Kirkwood debería acabar quinto o mejor para evitar el alirón del catalán. Si Palou termina segundo, el estadounidense debe acabar noveno o mejor; y si es tercero, Kirkwood debe terminar 12º o mejor para evitar el quinto título del piloto de Sant Antoni de Vilamajor.

Palou también puede proclamarse campeón virtual de Indycar si, al acabar la primera carrera, su ventaja al frente del campeonato aumenta hasta los 98 puntos. En ese caso, el catalán solo necesitaría tomar la salida en las tres últimas citas del año. Esto se debe a que la categoría estadounidense otorga un mínimo de cinco puntos a todo piloto que toma la salida en una carrera.

Si no se dan estos resultados y Palou no es matemáticamente campeón el sábado, el domingo tendrá una nueva oportunidad. Las cuentas serían más sencillas, ya que, para lograr su quinto campeonato, Palou necesitaría mantener únicamente una ventaja de 54 puntos sobre Kirkwood.

El óvalo de Milwaukee preparado para coronar a Álex Palou

Tras su paso por Markham (Canadá) y el estreno de Indycar por las calles de Washington D.C., donde Palou tuvo problemas, el campeonato estadounidense aterriza en el óvalo de Milwaukee para disputar una doble cita que puede ser crucial para el título. El Milwaukee Mile es un trazado histórico, ya que fue inaugurado en 1903 y su configuración apenas ha cambiado desde entonces.

Este fin de semana (28, 29 y 30 de agosto), los pilotos se enfrentarán al óvalo de Milwaukee, una pista de 1 milla (1,609 kilómetros) y nueve grados de inclinación, al que tendrán que dar 250 vueltas en cada carrera. Este óvalo da lugar a carreras emocionantes, ya que los pilotos no pueden ir con el pie en el acelerador durante toda la vuelta, lo que crea oportunidades de adelantamiento en las curvas y rectas.

Scott Dixon (2009), Will Power (2014), Scott McLaughlin (2024), Pato O’Ward (2024) y Christian Rasmussen (2025) son los pilotos de la actual parrilla que saben lo que es ganar en el óvalo de Milwaukee. Palou nunca ha triunfado en el trazado de una milla. El catalán se tiene que conformar, de momento, con un segundo puesto logrado el año pasado como su mejor resultado en Milwaukee.

Horarios y dónde ver la doble cita en el óvalo de Milwaukee de Indycar

El óvalo de Milwaukee será el escenario de la 16º y 17º prueba de la temporada de Indycar. El campeonato estadounidense entra en la recta final, ya que solo quedan tres carreras (la doble cita en el oval de Milwaukee y Laguna Seca), y Álex Palou está dispuesto a hacer historia en Milwaukee, logrando su quinta Copa Astor y convirtiéndose en el tercer piloto con más títulos en Indycar, sólo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7).

La acción en pista comenzará del viernes 28 al sábado 29 de agosto a las 00:00 (horario peninsular español) con los primeros y únicos entrenamientos libres del fin de semana. La clasificación será el sábado 29 de agosto a las 17:00 (horario peninsular español), y se podrá ver a través de Movistar Deportes 3. El sábado 29 también tendrá lugar la carrera 1 a las 20:30 (horario peninsular español) y la podrás seguir en #Vamos. El domingo 30 de agosto será la segunda carrera de la doble cita en Milwaukee a las 19:00 (horario peninsular español) y se podrá ver a través de #Vamos. También podrás seguir todo lo que pase en la doble cita de la Milwaukee Mile 250 con las crónicas de las dos carreras en Diario SPORT.