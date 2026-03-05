Álex Palou a descubrir territorio desconocido en Phoenix

Álex Palou sigue en la misma línea que en 2025. El español está arrasando y vuelve a reinar en la Indycar tras ganar la prueba inaugural en St. Petersburg por más de 13 segundos sobre el 2º Scott McLaughlin y el 3º Christian Lundgaard. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor ha conseguido 20 victorias en las 99 carreras que lleva en la Indycar y buscará su primera victoria en el trioval de Phoenix, que vuelve al calendario tras casi 8 años de ausencia.

La segunda parada de la temporada 2026 de la Indycar será en el mítico trioval de Phoenix (viernes 6 marzo clasificación a las 20:00 en Movistar Deportes 8 y sábado 7 de marzo carrera a las 21:00 en #Vamos 3, horario peninsular español). Esta prueba se disputará en sábado porque durante este mismo fin de semana también correrá la Nascar Cup Series en el trioval.

Palou aprueba los ovales con nota

Parecía que los circuitos ovales eran una de las pocas asignaturas pendientes de Álex Palou en la Indycar. El primer podio del español en un oval fue la 2º posición en las 500 millas de Indianápolis de 2021, en su segunda temporada en la categoría estadounidense, la primera con Chip Ganassi Racing. En 2022, consiguió su segundo podio en ovales con el 3º puesto en el Superspeedway de Nashville.

Tras conseguir cuatro podios más en ovales (Texas Motor Speedway 2023, Iowa Speedway II 2023, Superspeedway Nashville 2023 y Iowa Speedway II 2024), 2025 fue el año de dar el paso adelante para Palou. La primera victoria del catalán en ovales llegó a lo grande, en la 109 edición de las 500 millas de Indianápolis. El segundo triunfo fue en la segunda prueba Speedway de Iowa, y acabó 2º en Milwaukee y en Nashville. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor subió al podio en 4 de las 6 carreras en ovales que se disputaron el año pasado.

Los Open Test de la Indycar en Phoenix Raceway

La categoría estadounidense realizó unos test en el óvalo triangular de una milla (1,609 kilómetros) los días 17 y 18 de febrero. El regreso de la Indycar a Phoenix ha sufrido una rotación de 180 grados en la numeración de sus curvas, ya que lo que antes eran las curvas 3 y 4 ahora son la 1 y 2, y la entrada a boxes se realiza después de la curva 2 (antigua curva 4).

Las mejores velocidades medias llegaron en el segundo día de pruebas en el Phoenix Raceway, con Alexander Rossi 1º (280,898 km/h), Josef Newgarden 2º (280,608 km/h) y Álex Palou 3º (280,379 km/h).

2018: El último año que corrió la Indycar en el trioval de Phoenix

Este circuito es uno de los históricos de la categoría estadounidense, ya que acogió carreras desde 1964 hasta 2005 y de 2016 hasta 2018, pero desapareció del calendario por “las decepcionantes bajas cifras de asistencia en los últimos tres años”. La Indycar regresa al Phoenix Raceway casi 8 años después, siendo el primer oval de la temporada.

Al Unser es el piloto con más victorias en el trioval de Phoenix con 6, y solo dos pilotos que compiten en la temporada 2026 de la Indycar han ganado en Phoenix: Scott Dixon 2016 y Josef Newgarden 2018.

En 2018 se disputó la última carrera de la Indycar en el trioval de Phoenix. Sébastien Bourdais salió desde la pole y en una parada en boxes atropelló a un mecánico. Dirección de carrera le sancionó con un Drive Through y bajó hasta las últimas posiciones. A falta de 21 vueltas para el final, Ed Jones tuvo un accidente y con periodo de coche de seguridad, Newgarden paró, pero Wickens se quedó fuera.

La prueba se relanzó cuando quedaban solo 7 vueltas y Newgarden superó en la curva 1 a Rossi y Hincliffe, y adelantó por fuera a Wickens. El estadounidense ganó la carrera con Robert Wickens, en su primera prueba en un oval, 2º y Alexander Rossi 3º.