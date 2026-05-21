Álex Palou desafía la historia para entrar en una selecta lista de las 500 Millas de Indianápolis

Se antoja un fin de semana ajetreado para los fans del motorsport. Mientras en Montreal (Canadá), los 22 pilotos de la parrilla de Fórmula 1 se enfrentarán a la quinta cita de la temporada 2026 de Fórmula 1, Álex Palou tratará de ganar la parada más destacada en el calendario de la Indycar, las 500 Millas de Indianápolis. Y de hacerlo, podría entrar en una selecta lista para hacer historia una vez más.

El piloto catalán, de 29 años, participará una vez más en una de las tres citas que componen la 'Triple corona del automovilismo': la Indy500. Regreserá en condición de vigente ganador (lo logró el pasado curso, convirtiéndose en el primer español en conquistar la cita en toda la historia) y de líder de la Indycar, campeonato que ya ha asaltado en cuatro ocasiones en los últimos seis años.

Alex Palou ganó las 500 Millas de Indianápolis en 2025 / Indycar.com

El de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) ya suma un total de 237 puntos en el campeonato norteamericano, 27 por delante de Kyle Kirkwood. Una cifra que ha alcanzado tras sumar 3 triunfos y una segunda posición en las 6 carreras disputadas este año. Pero pero con el hambre que tan solo tienen los mejores, el piloto de Chip Ganassi Racing quiere más. Y esto pasa por apuntarse la cita más importante del curso.

Por el momento ya ha logrado el primer paso: saldrá desde la 'pole'. Lo hará después de conseguir su segunda pole en el mítico oval (ya lo hizo en 2023), en una sesión complicada, sobre todo en la primera parte por las temperaturas de pista y la posición retrasada de salida en la que le tocó rodar. Pero no hay reto que se le resista a Álex.

¿El primer europeo en revalidar consecutivamente?

Y menos después de saber lo que es ganar en el Indianápolis Motor Speedway. Ahora no puede hacer más que seguir agrandando la leyenda: en caso de revalidar el título, sería el séptimo piloto de la historia en ganar dos veces de forma consecutiva las 500 Millas de Indianápolis. Tan solo seis pilotos han conseguido hacerlo antes.

Entre ellos se encuentran Wilbur Shaw (1939-1940), Mauri Rose (1947-1948), Bill Vukovich (1953-1954), Al Unser, Sr. (1970-1971), Hélio Castroneves (2001-2002) y Josef Newgarden (2023-2024). En una cita puramente pensada por y para los americanos, el catalán podría convertirse en el primer europeo de la historia en lograr dos coronas consecutivas.

Tendría que llevarse esta corona y dos más si desease empatar en trofeos Borg Warner con quienes suman más a lo largo de la historia. Actualmente, A.J. Foyt (1961, 1964, 1967, 1977), Al Unser (1970, 1971, 1978, 1987), Rick Mears (1979, 1984, 1988, 1991) y Helio Castroneves (2001, 2002, 2009, 2021), dominan la lista de pilotos con más triunfos en la Indy500. Pero si algo ha quedado claro, es que no hay reto que se le resista a Palou. Pero primero, paso a paso. La historia no se escribe en un día.