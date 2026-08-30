Álex Palou deja visto para sentencia su quinto título en Indycar

Álex Palou continúa haciendo historia en el automovilismo. El español es virtualmente pentacampeón de Indycar, ya que tiene una ventaja de 97 puntos sobre el segundo, Kyle Kirkwood, después de acabar quinto en la carrera 2 de Milwaukee. El catalán será el primer piloto en conquistar cinco Copas Astor en seis años, si saca 54 puntos a Kirkwood tras la carrera 1 de Milwaukee (00:00 en #Vamos). Pato O'Ward conquistó la segunda prueba en Milwaukee.

Con la carrera 1 aún por completar, comenzó la segunda prueba en el óvalo de Milwaukee, con Palou en la pole. El español mantuvo el primer puesto, mientras Newgarden superó a O’Ward para colocarse segundo. El máximo oponente del catalán por el título, Kirkwood, salió 24º (penúltimo) y ascendió hasta la 18º posición en los primeros giros.

Palou sacó más de cuatro segundos de distancia sobre Newgarden y O’Ward, hasta que llegaron los doblados. El primer escalón fue Collet. Superado sin problemas. Pero Siegel y Graham Rahal dieron contratiempos. El español no pudo adelantarles y Newgarden y O’Ward se acercaron al liderato. El estadounidense superó por el interior al catalán y se puso primero, antes de la primera situación de bandera amarilla provocada en la vuelta 36 por el trompo de Grosjean.

Los pilotos aprovecharon para entrar a boxes y Palou se volvió a poner líder con una parada más rápida que Newgarden. O’Ward bajó posiciones tras tener problemas en la rueda trasera derecha, mientras que Kirkwood ascendió hasta el décimo puesto.

La prueba se relanzó en la vuelta 47. Veekay superó a McLaughlin y a Newgarden para ir en busca de un Palou que ya tenía dos segundos de ventaja. Los giros pasaron y los doblados volvieron a dar problemas al español. Palou intentó superar a Siegel, pero no pudo, y Veekay y Lundgaard le lanzaron el undercut, aunque el danés tuvo problemas en la tuerca del neumático trasero izquierdo.

Palou entró a boxes en el siguiente giro y conservó el liderato. Veekay luchó y superó a Newgarden para colocarse segundo. El catalán intentó adelantar a Hauger (doblado), no pudo, y el holandés le superó para ponerse primero. Veekay aumentó la distancia a más de un segundo sobre el español, mientras Kirkwood remontaba hasta la tercera posición tras superar a Lundgaard y a Newgarden.

Pero Veekay también tuvo problemas con los doblados topándose con Siegel y Palou volvió a recuperar el liderato, superando al holandés en la vuelta 126. Un giro más tarde entró el español a boxes y volvió al primer puesto después de las paradas, con Power segundo y Newgarden tercero, que entraron a boxes unas vueltas antes. Kirkwood bajó al sexto y Veekay al séptimo.

Palou volvió a marcar el ritmo y, con las luchas y líos con los doblados, el catalán aumentó la distancia hasta los más de tres segundos y medio sobre sus perseguidores. En la vuelta 142, volvió la bandera amarilla porque Newgarden se fue contra el muro. Palou entró a boxes y Power le superó con una parada más rápida. Como se dice en Indycar, amarilla llama a amarilla, y eso fue justo lo que pasó porque la carrera se volvió a neutralizar con el accidente de Grosjean en la resalida.

La prueba volvió a verde en el giro 169 con caos y adelantamientos. McLaughlin y Dixon eran los líderes porque no habían entrado a boxes. Power lo aprovechó y se puso primero con el propio McLaughlin segundo, Lundgaard tercero y O’Ward cuarto, que superaron a un Palou que estaba quinto. Por detrás hubo muchos movimientos y Kirkwood bajó hasta el décimo puesto.

Lundgaard superó a McLaughlin para ponerse segundo y con la inercia, el danés fue a por el liderato. En la vuelta 191, Malukas y Kirkwood entraron a boxes y un giro más tarde lo hizo O’Ward, McLaughlin y Palou. El mexicano empezó a comandar la prueba con el neozelandés segundo y Lundgaard tercero que paró en la vuelta 193 con el entonces líder Power, que fue sancionado con un drive through por sobrepasar la velocidad permitida en el pitlane. Palou subió al cuarto puesto y Kirkwood al sexto.

La pregunta era si con este combustible y neumáticos los pilotos llegarían hasta el final de la prueba. Spoiler, llegaron. En la vuelta 217 volvieron los doblados a escena y McLaughlin se aproximó al liderato de O’Ward. Malukas superó por fuera a un Palou que bajó al quinto puesto, conservando las ruedas.

Pato O’Ward logró la victoria en la carrera 2 de Milwaukee, controlando los doblados en las últimas vueltas. McLaughlin acabó segundo y Lundgaard completó el podio. Malukas fue cuarto, Palou quinto y Kirkwood sexto. Con estos resultados, el piloto español tendría virtualmente su quinto título de Indycar, ya que cuenta con 97 puntos de ventaja sobre el segundo, Kirkwood. Palou hará historia al ser el primer piloto que conquista cinco campeonatos en seis años en la categoría estadounidense si tan solo empieza las dos pruebas que quedan de temporada, porque se otorgan cinco puntos solo por comenzar.

Con 160 vueltas aún por completar, la carrera 1 en el óvalo de Milwaukee se retomará del domingo 30 de agosto al lunes 31, a partir de las 00:00 (horario peninsular español), y se podrá ver a través de #Vamos. Álex Palou comenzará desde la 14º posición tras llevar una estrategia “alternativa”, y el español puede hacer historia al conquistar matemáticamente su quinto título de Indycar. Además, recuerda que podrás seguir todo lo que pase en el campeonato estadounidense con las crónicas y todas las noticias en Diario SPORT.