Álex Palou da un paso de gigante hacia su quinta corona de la IndyCar

Álex Palou va camino de conquistar un nuevo título de la IndyCar después de imponerse en el Nashville Superspeedway para hacerse con el Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, su quinta victoria de la temporada 2026, la primera del año en un óvalo. Un triunfo con el que amplió hasta 27 puntos su renta al frente del campeonato. El piloto catalán atesora ya 457 unidades en su casillero personal, a 83 del segundo, el piloto del Team Penske, David Malukas, que fue tercero y cuenta con un total de 374.

La victoria en Nashville fue además la número 150 de su equipo, el Chip Ganassi Racing, en la categoría, la número 24 para Palou en su trayectoria en la Indy y su podio número 50. Números de campeón al alcance de muy pocos y que lo convierten en la gran figura del emblemático torneo estadounidense. A falta de seis pruebas para el final de la temporada, el español acaricia ya un nuevo título, el que sería su cuarto consecutivo tras ganar las ediciones de 2023, 2024 y 2025, además del de 2021.

Clasificación de la IndyCar / IndyCar

La carrera de Palou en Nashville no estuvo exenta de épica y de algo de la suerte del campeón. Después de retrasarse 24 horas por las malas condiciones climatológicas, el español, que partía desde la cuarta posición, controló en todo momento hasta ponerse en cabeza superado el ecuador de la prueba. Fue en la vuelta 122, cuando el del Chip Ganassi había parado en boxes para cambiar neumáticos. Lo hizo justo antes de que su compañero Scott Dixon provocara una bandera amarilla al golpear a Alexander Rossi.

Con los líderes parando durante ese tramo de neutralización, Palou se colocó en cabeza y lideró un total de 97 vueltas. Finalmente cruzó la meta en esa primera posición, a tan solo 0.8731 del gran favorito, el piloto del Team Penske, Josef Newgarden, que ejerció una presión asfixiante tras la última relanzada con un juego de neumáticos nuevos blandos.

Totalmente comprometido

"Estoy muy, muy feliz. Es uno de esos circuitos en los que hemos sufrido mucho en el pasado. Sé que el año pasado fuimos segundos, pero tuvimos muchísima suerte con una bandera amarilla. Hoy también nos ayudó. No voy a decir que la amarilla no nos benefició. Ya estábamos terceros, segundos. Estábamos ahí. Con el coche número 10 sufría un poco al principio, pero al final me sentía muy cómodo, especialmente una vez nos pusimos líderes", explicó Palou en declaraciones que recoje 'MotorSport'.

"Estaba un poco nervioso por llegar al tráfico porque sé que ahí es donde Josef suele destacar. Ha sido el mejor en los últimos años. Me decía a mí mismo: 'Vamos, Alex, tienes que hacerlo'. Estaba totalmente comprometido. Quería dar lo mejor de mí. Estoy muy feliz de que todo haya salido bien", afirmó.