Álex Palou comienza como sabe la reválida de la Indy500

Ya estamos en mayo, el mes más grande de la Indycar. La categoría estadounidense afronta su 7º prueba de la temporada, la más importante, con las 500 millas de Indianápolis. Las sesiones de prácticas ya han empezado, y aunque tuvo “un par de problemas” en el primer día y dio pocas vueltas, Álex Palou empieza como sabe, marcando la mejor velocidad media, 363,6 km/h.

“Creo que algo está mal”. Esta fue la frase que dijo Palou por radio cuando faltaban 1 hora y 45 minutos para que terminara la primera sesión de entrenamientos libres. El español entró a boxes pensando que había algún problema, y el equipo Chip Ganassi Racing llevó el monoplaza número 10 al garaje. “Tuvimos un par de problemas, pero los solucionamos. No era un problema mecánico ni nada por el estilo. Era solo cuestión de equilibrio, no estaba del todo satisfecho. Encontramos algo que explicaba lo que sentía”, afirmó el catalán.

Palou bajó hasta la penúltima posición y salió a falta de 13 minutos para el final de la sesión. En la primera vuelta lanzada, el español registró la mejor velocidad media de la jornada (363,6 km/h) y acabó primero en unos entrenamientos sin incidentes. “Fue bueno volver a salir antes de irnos a dormir para estar un poco más contentos”, declaró el catalán después de la primera jornada de prácticas en el mítico óvalo.

A pesar de ser, junto a Scott McLaughlin, el tercer piloto con menos vueltas dadas (28), solo por detrás de Ryan Hunter-Reay (29º con 27 vueltas) y Dennis Hauger (26º con 12 vueltas), Palou lideró el primer día de entrenamientos libres, por delante de Marcus Armstrong 2º (363,54 km/h) y Conor Daly 3º (363,45 km/h). Josef Newgarden, dos veces ganador de la Indy500, acabó 4º con una velocidad media de 362,29 km/h y Scott Dixon cerró el top 5 (362,24 km/h).

Las mejores velocidades de la primera jornada de entrenamientos libres se lograron gracias a los rebufos. Kyle Kirkwood fue el piloto más rápido en solitario (357,37 km/h), seguido por su compañero de equipo en Andretti, Will Power, con una velocidad media de 356,39 km/h. La tercera mejor velocidad media sin rebufo fue de Jack Harvey (355,42 km/h) y Palou fue 16º en esta clasificación 'imaginaria'.

Horarios y dónde ver las 500 Millas de Indianápolis

La Indycar afronta su prueba más importante, la Indy500. La acción en pista ya ha empezado con los entrenamientos libres. La primera parte de la clasificación para las 500 Millas de Indianápolis se disputará el sábado 16 de mayo de 17:00 a 23:50 (horario peninsular español) y la parte final (Final 15, Top 12 y el Fast Six) será el domingo 17 de mayo a partir de las 22:00 (horario peninsular español). La carrera será el domingo 24 de mayo a las 18:30 (horario peninsular español) y la podrás seguir a través de Movistar y del Diario Sport con las crónicas de las sesiones.