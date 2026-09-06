Álex Palou no cierra como se merece su quinto título en Indycar

Álex Palou no acabó como quería un año histórico en Indycar. El español logró en Milwaukee su quinto título en la categoría estadounidense, convirtiéndose en el primer piloto que consigue cinco campeonatos en seis años, y sigue haciendo historia. Palou es el tercer piloto más laureado del Indycar, solo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7). El catalán empezó segundo en Laguna Seca, uno de sus trazados talismán, pero la estrategia y los dos juegos de blandos con los que comenzó la prueba le pasaron factura y solo pudo acabar octavo. Scott McLaughlin ganó la carrera tras dominarla de principio a fin, mientras Kirkwood le arrebató a Lundgaard la segunda posición en el campeonato.

Palou no pudo lograr su novena pole de la temporada porque McLaughlin se la robó por tan solo 18 milésimas. El neozelandés empezó líder con blandos nuevos y, aunque el español comenzó con usados, intentó atacar el primer puesto por el exterior de la curva 2, pero no pudo. La primera amarilla no tardó en llegar. Sting Ray Robb embistió a Hauger que acabó contra el montón de neumáticos.

La prueba se relanzó en la quinta vuelta. Kirkwood superó a Rosenqvist y se puso tercero, mientras McLaughlin rodaba unas décimas más rápido que Palou. Scott Dixon, el piloto que deja Chip Ganassi Racing después de 25 años y seis campeonatos en Indycar para fichar por Arrow McLaren, fue el primero en entrar a boxes en el undécimo giro.

McLaughlin aumentó la distancia sobre Palou hasta más de 3 segundos, hasta que el español paró en la vuelta 18 para poner blandos usados, con algunos problemas en el neumático delantero derecho. Dos giros después, entró McLaughlin, que estaba líder virtual con 1,8 segundos de ventaja sobre el catalán.

Con las paradas de Rossi y Ferrucci, McLaughlin volvió al liderato, con Palou segundo. El neozelandés tenía mejor ritmo y sacó más de dos segundos al español, que rodaba en tiempos lentos de 1:14. Kirkwood y Rossi se acercaron al catalán y le superaron en la vuelta 31 para ponerse segundo y tercero, respectivamente. Palou bajó al cuarto puesto y tuvo que entrar a boxes al quedarse sin neumáticos. Al piloto de Sant Antoni de Vilamajor le pusieron duros nuevos y cayó hasta la 17º posición, mientras McLaughlin lideraba con un cómodo margen de casi cinco segundos.

Tras la parada, Palou superó a Siegel, se puso 15º y tenía cinco segundos de ventaja sobre Collet para poder sacar su ritmo en pista. El español llegó al grupo formado por el brasileño, Ferrucci y Power en el giro 41 e intentó adelantarles, pero no pudo y perdió tiempo.

Los líderes (McLaughlin, primero, Kirkwood, segundo, y Rossi, tercero) pararon en la vuelta 44. Palou volvió a entrar en la 45 para montar duros nuevos, haciendo una parada más que sus rivales. El español bajó a la vigésima posición, mientras McLaughlin seguía en cabeza con tres segundos de ventaja sobre Kirkwood y cuatro sobre Rossi.

Las vueltas pasaron y, con las paradas de varios pilotos, Palou ascendió al undécimo puesto en el giro 53. El español luchó contra Simpson por entrar en el top 10, pero no pudo superarle en pista. La bandera amarilla estuvo cerca de aparecer en varias ocasiones por las salidas de pista de Nolan Siegel y Mick Schumacher, que no llegaron a impactar contra las protecciones, aunque estuvieron cerca. Además, el alemán no pudo ser rookie del año en Indycar, un premio que logró Dennis Hauger.

Los líderes volvieron a entrar a boxes en la misma vuelta, la 70, para repostar y montar neumáticos duros nuevos con los que llegar hasta el final. El neozelandés tenía más de un segundo de ventaja sobre sus perseguidores y solo tuvo que mantener esa distancia. Rossi superó a Malukas para subir a la tercera posición.

Palou paró para poner otros duros en el giro siguiente, le hizo un overcut a Simpson y Ericsson, y salió décimo. Algunos pilotos entraron en boxes y el español subió hasta el octavo puesto. La lucha en las últimas vueltas la protagonizaron Rosenqvist y Malukas, los protagonistas del final más apretado de la historia de la Indy500. El sueco superó al estadounidense, pero este se la devolvió hasta que, en la vuelta 90, Rosenqvist volvió a adelantarle para acabar cuarto.

Scott McLaughlin logró su primera victoria de la temporada en Laguna Seca, con Kirkwood segundo, a 1,3 segundos, y Rossi tercero a 2,8. Finalmente, Palou acabó octavo después de que la estrategia y los dos juegos iniciales de neumáticos blandos no dieran el resultado esperado.

Álex Palou certificó en Milwaukee su quinto título de Indycar. El español acaba la temporada con 631 puntos, 86 más que Kyle Kirkwood (545), que arrebata la segunda posición a Christian Lundgaard (535) tercero y Pato O’Ward (522) cuarto. David Malukas cierra el top 5 con 514 puntos.