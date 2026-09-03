Álex Palou, a certificar una temporada histórica en uno de sus mejores trazados

Álex Palou es una leyenda de Indycar. El español conquistó su quinto título de la categoría estadounidense en el óvalo de Milwaukee y se convierte en el tercer piloto más laureado de la historia, solo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7). Además, el catalán es el único piloto en ganar cinco Copas Astor en seis años y está dispuesto a cerrar la temporada como sabe, logrando su séptimo triunfo del curso en uno de sus trazados talismán, Laguna Seca.

En la temporada 2026, Palou suma seis victorias (St. Petersburg, Alabama, Long Beach, Detroit, el Superspeedway de Nashville y Portland), su segunda campaña con más triunfos en Indycar, solo por detrás de 2025, año en el que ganó las 500 Millas de Indianápolis y logró ocho victorias. 2026 está siendo su mejor año en clasificación, ya que el catalán ha conseguido hasta ocho poles. Estos datos son a falta de la última prueba, que se disputará este mismo fin de semana, del 4 al 6 de septiembre en Laguna Seca, uno de los circuitos preferidos de Palou.

Laguna Seca, el jardín de Álex Palou

La Indycar desembarca en el circuito de Laguna Seca para cerrar una emocionante temporada 2026. El trazado de 3,602 kilómetros tiene 11 curvas, entre las que se encuentra la famosa ‘Sacacorchos’. La presente edición será la número 29 en el circuito construido en 1957 en Monterrey (California). La pista de Laguna Seca volvió a la Indycar en 2019, tras 15 años de ausencia en el calendario. En 2020 no hubo carrera por las restricciones de la Covid-19, y en 2021 volvió a ser un trazado fijo para la categoría estadounidense.

Palou es el piloto con más victorias en Laguna Seca de la actual parrilla y el segundo piloto con más triunfos de la historia en este trazado, con tres (2022, 2024 y 2025). Además de lograr el triunfo en los dos últimos años, el español no se ha bajado del podio en el trazado de Monterey, porque en 2021 acabó segundo y en 2023, tercero.

Scott Dixon es el otro piloto de la actual parrilla que ha conseguido ganar en Laguna Seca, aunque solo una vez, en 2023. Bobby Rahal es el piloto con más triunfos en el trazado de Monterey, con cuatro (1984, 1985, 1986, 1987), así que este año Palou puede igualarle.

Palou llevará los colores y el recuerdo de la leyenda Alex Zanardi

Laguna Seca es un circuito mítico, un trazado donde la leyenda Alex Zanardi dejó una huella imborrable. Treinta años después de ‘The Pass’, la histórica maniobra con la que el italiano adelantó a Bryan Herta en la última vuelta de la carrera de 1996 en el Sacacorchos para hacerse con la victoria, Álex Palou rendirá homenaje a su figura en la última cita de la temporada. El piloto español llevará en su Honda número 10 el icónico rayo de Chip Ganassi Racing, símbolo que Zanardi popularizó durante su etapa en el equipo.

“Estoy muy emocionado de volver a tener el rayo en nuestro coche”, afirmó Palou. “Corremos en memoria de Alex Zanardi. Corremos en Laguna (Seca), su circuito, su curva”, añadió. El homenaje también servirá para recordar el legado de Zanardi, que compitió con Chip Ganassi Racing entre 1996 y 1998 y conquistó dos campeonatos y 15 victorias. Campeón de la CART en 1997 y 1998, el italiano además tuvo una etapa en Fórmula 1. Tras sufrir un grave accidente en 2001 por el que le tuvieron que amputar sus dos piernas, volvió a competir y se convirtió en un ejemplo de superación, ya no solo en el automovilismo, sino en el deporte en general. Desgraciadamente, Alex Zanardi falleció el pasado 1 de mayo de 2026 a la edad de 59 años.

La cita de Laguna Seca tendrá, además, un significado especial para Chip Ganassi Racing y Honda, ya que coincidirá con el 30 aniversario del primer campeonato del equipo, conquistado por Jimmy Vasser en 1996, el primero de Honda en Indycar.

Horarios y dónde ver el GP de Monterey en el circuito de Laguna Seca de Indycar

El trazado de Laguna Seca será el escenario de la última prueba de la temporada de Indycar. Tras proclamarse cinco veces campeón de la categoría estadounidense, Álex Palou está dispuesto a lograr su séptima victoria del curso, para cerrar un año histórico.

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La acción en pista comenzará el viernes 4 de septiembre a las 23:00 (horario peninsular español) con los primeros entrenamientos libres. El sábado 5 empezará con las segundas prácticas a las 19:00 y a las 22:30 (horario peninsular español) será la clasificación, y se podrá ver a través de Movistar Deportes 8. La práctica final será el domingo 6 de septiembre a las 02:00 (horario peninsular español). El domingo también será la carrera a las 20:30 (horario peninsular español) y se podrá ver a través de #Vamos 2. También podrás seguir todo lo que pase en la doble cita de la Milwaukee Mile 250 con las crónicas de las dos carreras en Diario SPORT.