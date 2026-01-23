Álex Palou carga contra McLaren: "Es decepcionante que se haya dedicado tanto tiempo y dinero a luchar contra estas demandas"

Álex Palou ha roto su silencio tras conocerse el veredicto del Tribunal Superior de Londres en el litigio con McLaren y lo ha hecho con un mensaje doble. Por un lado, ha asumido el golpe de una indemnización millonaria por incumplimiento contractual. Por otro, ha reivindicado que una parte clave del caso ha caido del lado del piloto, al quedar desestimadas las reclamaciones relacionadas con una hipotética proyección hacia la Fórmula 1.

El fallo, avanzado por medios internacionales, concede a McLaren una compensación en el entorno de los 12 millones de dólares por pérdidas ligadas a su programa de IndyCar, mientras rechaza la partida que la escudería atribuía a daños vinculados a la F1.

La reacción de Palou

En su respuesta pública, Palou puso el foco en aquello que el tribunal no compró. El español ha destacado que las reclamaciones de McLaren vinculadas a la Fórmula 1, que llegaron a situarse cerca de los 15 millones de dólares, han sido desestimadas por completo.

A partir de ahí, el piloto ha endurecido el tono hacia la estrategia legal de la otra parte y ha lamentado el coste de una batalla que, según su lectura, se ha inflado más de lo debido. Palou lo ha expresado así: "Me gustaría dar las gracias a Otmar Szafnauer por su experta asistencia. La decisión del tribunal demuestra que las demandas contra mí eran completamente exageradas. Es decepcionante que se haya dedicado tanto tiempo y dinero a luchar contra estas demandas, algunas de las cuales el tribunal consideró que no tenían ningún valor".

En el mismo comunicado, Palou ha vinculado el origen de su ruptura con la expectativa de un camino real hacia la Fórmula 1, y ha defendido que su decisión de no competir para McLaren llegó cuando entendió que ese horizonte no se materializaría.

El de Sant Antoni de Vilamajor también ha afirmado que le "decepciona que se haya concedido una indemnización por daños y perjuicios a McLaren" porque, siempre según él, no han sufrido ninguna pérdida gracias a lo que han ganado con el piloto que le sustituyó. Además, el tetracampeón ha dejado entrever que el proceso no ha temirminado: "Estoy estudiando mis opciones con mis asesores y no tengo más comentarios que hacer en este momento".

A pesar de todo, ha declarado que tiene "muchas ganas de que empiece la próxima temporada con Chip Ganassi Racing".