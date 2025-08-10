Álex Palou, campeón de la Indycar 2025

Álex Palou es imparable en la Indycar. El catalán, después de ser el primer español en conquistar las 500 millas de Indianápolis, consigue su cuarto título (2021, 2023, 2024 y 2025) en la categoría estadounidense, después de los problemas mecánicos de Pato O’Ward y acabar tercero en Portland. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor también puede conseguir igualar otro récord histórico.

El piloto español es una leyenda de la Indycar. Con el cuarto campeonato, Palou se coloca como el tercer piloto (empatado con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti) con más títulos. Por delante están A.J Foyt (7) y Scott Dixon (6), compañero de Palou en Chip Ganassi, como los pilotos con más campeonatos de la categoría estadounidense.

A falta de dos carreras para el final (Milwaukee y Nashville), Palou también puede conseguir otro hito histórico. El español ha conseguido 8 triunfos en las 15 pruebas disputadas hasta ahora. Si alcanza la cifra de 10 carreras ganadas en una misma temporada, igualará el récord que tienen las leyendas de la Indycar A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970).

2025, el mejor año para Álex Palou en la Indycar

A falta de dos carreras para el final de la temporada de la categoría estadounidense, ya se puede decir que para el piloto español, 2025 es su mejor curso. Palou ha conseguido 8 triunfos, la cifra más alta cuando ha ganado un campeonato (2021: 3 victorias, 2023: 5 y 2024: 2, porque la ronda de The Thermal Club no era una carrera oficial).

Palou empezó la temporada de manera espectacular consiguiendo cuatro victorias en las cinco primeras carreras (St. Petersburg, The Thermal Club, Alabama y el circuito interior de Indianápolis). Uno de los mejores momentos del curso llegó en la 109 edición de las 500 millas de Indianápolis, con un triunfo histórico del español.

Tras dos pruebas ganadas por Kyle Kirkwood (Detroit e Ilinois), el catalán volvió a la senda de la victoria en Road America. Scott Dixon ganó en Mid-Ohio, después del error de Palou en las últimas vueltas. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor triunfó en la segunde prueba de Iowa (la primera fue para O’Ward), y tras la victoria del mexicano en Toronto, Palou reinó en Monterey.