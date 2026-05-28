Álex Palou buscará resarcirse con una victoria tras la Indy500

Sin tiempo para asimilar del todo el final más apretado de la Indy500, en el que Felix Rosenqvist se llevó la victoria por tan solo 23 milésimas, la Indycar aterriza en Detroit para disputar su ronda número 8. A pesar de acabar 7º en las 500 Millas de Indianápolis y de una sanción que le hizo perder 5 puntos en la clasificación, Álex Palou sigue liderando el campeonato estadounidense con mano de hierro.

¿Repetirá Palou victoria en Detroit?

La Indycar llega a las calles de Detroit. El circuito callejero de 10 curvas, la mayoría de 90 grados, y de 2,647 kilómetros, regresó al centro de la ciudad más grande del estado de Míchigan en 2023, tras abandonar el trazado temporal de Belle Isle en 2022, debido a las continuas pegas de los ciudadanos por cerrar el parque, problemas logísticos y el deseo de trasladar la carrera al centro de la ciudad.

La prueba en 2026 será el 4º GP de Detroit disputado por las calles del centro de la ciudad. Palou ganó la primera edición (2023), tras devolverle el adelantamiento a Will Power en la vuelta 65. Sin embargo, el español también sabe lo complicado que puede ser el trazado urbano de Detroit, ya que en 2024 terminó 16º por un incidente con Newgarden y el año pasado, Malukas le tocó por detrás y acabó en el montón de neumáticos. Además, el catalán tendrá que estar pendiente de su compañero en Chip Ganassi Racing, Scott Dixon, y del 3º clasificado, Kyle Kirkwood, porque fueron los ganadores de la prueba en Detroit en 2024 y 2025, respectivamente.

Álex Palou sigue líder destacado de la Indycar para afrontar un fin de semana de cambios

A pesar de la sanción de 5 puntos después de que su Chip Ganassi Racing #10 no superara las verificaciones de altura del alerón delantero tras la Indy500, Palou sigue liderando la Indycar. El catalán es el piloto con más victorias en lo que va de temporada, (3 triunfos; St. Petersburg, Alabama y Long Beach) y cuenta con una ventaja de 37 puntos sobre Malukas, 2º, y 49 sobre Kirkwood, 3º.

Tras probarlo en el estreno de Arlington y en Long Beach, el formato de clasificación en Detroit será un pelín diferente al habitual. La eliminación en los grupos 1 y 2 permanecerá sin cambios (los 6 pilotos más rápidos avanzan a la siguiente fase), pero las novedades llegan en el Fast 6 (la lucha por la pole). Los pilotos salen de uno en uno y dan una sola vuelta, en vez de salir todos juntos. Además, la categoría estadounidense anunció que este sistema de clasificación también se utilizará en las pruebas de Markham, Ontario y Washington DC.

Palou también cambiará de decoración en Detroit. El español sustituirá su amarillo y rojo habitual por un diseño blanco con colores rojos y azules, para celebrar la longeva unión entre Honda América y Chip Ganassi Racing. “En nombre de todos los que formamos parte de HRC, estamos muy emocionados por ser el patrocinador principal del Honda nº 10 de CGR en el Gran Premio de Detroit, y nos encanta ver al excepcional Álex Palou lucir de nuevo los colores de Honda Racing Corporation USA”, afirmó David Salters, Presidente de HRC en Estados Unidos. El piloto catalán ya lució estos colores el año pasado en Barber y consiguió la victoria.

Horarios y dónde ver el GP de Detroit de la Indycar

El circuito callejero de Detroit será el escenario de la 8º prueba de la temporada de la Indycar, tras vivir historia, con el final más apretado en la historia de la Indy500. La acción en pista empezará el 29 de mayo con las primeras prácticas.

Además de los segundos free practices, el sábado 30 de mayo empezará lo importante por las calles de Detroit, con la clasificación a las 19:00 (horario peninsular español) y se podrá seguir a través de Movistar Deportes 4. La carrera será el domingo 31 de mayo a las 18:30 y los pilotos tendrán que dar 100 vueltas (264,73 kilómetros) para completar el GP de Detroit. Además, se podrá ver a través del canal #Vamos de Movistar. Álex Palou buscará resarcirse de las complicadas 500 Millas de Indianápolis y seguir aumentando su ventaja en el campeonato, y lo podrás seguir en Diario SPORT y en Movistar.