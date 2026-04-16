Álex Palou busca estrenarse en un circuito que le trae muy buenos recuerdos

La Indycar está al rojo vivo. Tras un ajetreado mes de marzo con 4 carreras en 5 fines de semana, la categoría estadounidense afronta abril con tan solo 1 prueba: Long Beach. Álex Palou, que cambia de decoración este fin de semana, buscará conseguir su primer triunfo en las calles de la costa sur de California, aunque este trazado le trae muy buenos recuerdos, ya que logró su primer título de la Indycar allí.

Long Beach será la quinta prueba de la temporada de la Indycar, antes de prepararse para el gran mes de mayo con 3 pruebas, entre las que estará las 500 Millas de Indianápolis (24 de mayo). La clasificación en el trazado urbano será la noche del sábado al domingo (del 18 al 19 de abril) a las 00:30 (horario peninsular español) y la carrera será el domingo 19 de abril a las 23:30 (horario peninsular español). Álex Palou buscará recuperar el liderato y lo podrás seguir a través de Movistar.

Álex Palou por las calles de Long Beach / Indycar

Long Beach: circuito importante para los dos contendientes al título

La Indycar (antes CART/Champ Car) compite en el trazado urbano de California desde 1984 y este año celebrará su edición número 41, ya que en 2020 no se disputó por la COVID. Long Beach es el circuito callejero más antiguo de Estados Unidos que sigue activo y también el Mundial de Fórmula 1 corrió por sus calles desde 1976 hasta 1983.

El trazado actual de Long Beach es de 1,968 millas (3,167 kilómetros) y la carrera del domingo será a 90 vueltas (aproximadamente 285 kilómetros). Al Unser Jr (1988, 1989, 1990, 1991, 1994 y 1995) es el piloto con más victorias de la Indycar en el circuito urbano con 6. De la actual parrilla, Will Power (2008 y 2012), Scott Dixon (2015 y 2024), Alexander Rossi (2018 y 2019) y Josef Newgarden (2022) han conseguido el triunfo en Long Beach.

Kyle Kirkwood, actual líder del campeonato, también ha logrado subirse a lo más alto del podio en Long Beach dos veces, tanto en 2023 (su primera victoria en la Indycar) como 2025. Álex Palou, aunque no ha ganado, tiene muy buenos recuerdos en el trazado urbano de California, ya que en 2021 acabó 4º y consiguió su primer título en la categoría estadounidense. Además, el piloto español siempre ha quedado en el top5 en Long Beach (2022, 3º; 2023, 5º; 2024, 3º y 2025, 2º).

Álex Palou levantando la Copa Astor que le acredita como ganador de la Indycar / Indycar

Fin de semana de cambios en la Indycar

La categoría estadounidense anunció una actualización del formato de clasificación para el estreno del circuito urbano de Arlington. El formato de eliminación de los grupos 1 y 2 permanecerá sin cambios (los 6 más rápidos pasan a la siguiente fase). Los cambios vienen en el Fast 6 (la lucha por la pole). Los pilotos saldrán de uno en uno y darán una sola vuelta, en vez de salir todos juntos.

La Indycar ha decidido que en los circuitos urbanos que quedan esta temporada (Long Beach, Detroit, Markham, Ontario y Washington DC), se utilizará este formato de clasificación, pero con un pequeño cambio. Tras comprobar en Arlington que el piloto que terminaba último en el Fast 12, y arrancaba primero en la lucha por la pole, tenía cierta ventaja, la categoría estadounidense ha dictaminado que la elección del orden de clasificación se basará en los resultados del Fast 12. El piloto más rápido de ese segmento será el primero en elegir la posición en la que desea salir en el Fast 6, la lucha por la pole. Las elecciones posteriores para los puestos restantes se realizarán en función del orden de los resultados del Fast 12.

Además de los cambios en clasificación para los circuitos urbanos, tendremos nuevos colores en el Chip Ganassi #10 de Palou solo para Long Beach. El español cambiará el amarillo y rojo habitual por el color negro por temas de patrocinio.

Kirkwood y Palou luchan por el título

La Indycar afronta este fin de semana (del 17 al 19 de abril) la quinta cita de la temporada, con Kyle Kirkwood como líder de la clasificación. El piloto de Andretti tiene 156 puntos y, tras la victoria de Álex Palou en Alabama, el catalán está 2º a tan solo 2 puntos. Christian Lundgaard es 3º con 121 y David Malukas 4º con 116. Josef Newgarden está 5º con 113 puntos y Pato O’Ward cierra el top6 con 106.