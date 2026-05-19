Álex Palou sabe que tiene coche para ganar la Indy500, pero le “falta un poco” con respecto a otros pilotos

Álex Palou sigue reinando en la Indycar. El español consiguió en la madrugada del domingo 17 al lunes 18 de mayo en España, su segunda pole en las 500 Millas de Indianápolis, después de alguna que otra dificultad. El catalán atiende a la prensa española momentos antes de la práctica 7, en la que acabó 22º, y aunque “tengan un buen coche” para ganar la Indy500, Palou cree que “falta un poco” en comparación con otros pilotos: "En las prácticas vas detrás de ellos y se te escapan un poco o pueden adelantar cuando yo no puedo". Además, el catalán sabe que tiene que trabajar "en el coche de carrera en tráfico".

La clasificación fue intensa para Palou. El español luchó contra las temperaturas de la pista y entró 11º en el Fast 12: “Este año lo dimos todo en la clasificación, en nuestro primer intento estábamos el 11 y era real. O sea, no era que algo saliera mal o que viéramos que teníamos más”, afirmó el catalán. “Esa era nuestra velocidad. Las condiciones eran fatales. Mucho calor, no podíamos quitar downforce y no había grip”, añadió.

Palou entró al Fast 6 como 2º, solo por detrás de Felix Rosenqvist. Llegó el momento de la verdad. “Poco a poco, fuimos haciendo el coche mejor, me encontraba mejor, cada vez podíamos ir más agresivos y al final nos la jugamos y nos salió bien”, dijo el catalán. Tan bien les salió que Palou consiguió una pole que no esperaban, con una velocidad media de 373,76 km/h.

Detrás del español, partirán Rossi (2º) y Malukas (3º). Rosenqvist saldrá finalmente 4º en la Indy500, con Ferrucci 5º y O’Ward 6º. Palou tiene varios nombres peligrosos en la parrilla: “Va muy bien (Conor) Daly y los Penske (Malukas 3º, McLaughlin 9º y Newgarden 23º), muy bien. Sobre todo Daly es un avión”.

La locura de las vueltas de clasificación en el óval de Indianápolis

Palou también nos contó a la prensa española cómo se viven las cuatro vueltas de clasificación: "Cuando vamos normalmente a bandera verde, que es la primera vuelta, lo primero que hacemos es el Weight-Jacker para bajar un poco la altura trasera y tener un poco menos de drag y más velocidad. Luego, antes de la curva, lo tenemos que volver a subir". El español explicó que en "la primera vuelta, con los neumáticos nuevos, curva uno y curva dos se sienten muy bien" y en el momento del Fast 6, en las curvas tres y cuatro, "había viento de cola" y llegaba a la tres "mucho más rápido que de normal" y con "un poco de subviraje".

"Vuelta uno súper bien, luego lo mismo para la vuelta dos, aunque ya tienes que empezar a cambiar mapa de motor en la contra recta porque se empieza a calentar", dijo Palou. El español "sufrió un huevo" en la tercera vuelta e incluso pensó "que no iba a terminar": "Es cuando el coche te empieza a tirar mucho más cerca del muro. Tú quieres estar en un punto y cuando estás en la salida de la curva estás mucho más cerca y es básicamente por el agarre de los neumáticos. Y pensaba que la vuelta cuatro tendría que levantar en algún momento, pero la verdad que de repente el coche se comportó muy bien". El catalán sabe que tuvieron "mucha degradación", porque perdieron una milla por hora, "mucho desde la primera a la última vuelta".

Los abucheos a Palou: "Quiere decir que estamos haciendo un trabajo increíble"

Lo único 'malo' de ganar, si hay algo malo, pueden ser los abucheos. Y esto es lo que está viviendo ahora Álex Palou, 4 veces campeón de la Indycar y una vez ganador de la Indy500: ”Sí, eso fue el fin de semana pasado en el Indy Road Course, que fue la primera vez. A ver, siempre escuchas uno o dos, pero fue grande. Había algunas curvas que de repente se escuchaban muchos abucheos. Pero la verdad es que me motiva, sí, pero no es como, pues ahora os vais a enterar. Normalmente no es agresivo, es simplemente pues algunos abucheos", afirmó el catalán.

Los aficionados han visto el reinado de Palou en la Indycar desde 2023. Un dominio que todavía dura y parece que seguirá, ya que es líder del campeonato con 27 puntos de distancia sobre el 2º, Kyle Kirkwood, y ha logrado la victoria en 3 de las 6 carreras que lleva la categoría estadounidense en 2026: "Está bien, creo que tengo de momento más fans que gente que no quiere que ganemos. Al menos hay más gente que aplaude que gente que empieza a decir 'bú'. Pero sí, está bien, porque quiere decir que estamos haciendo un trabajo increíble”, dice el español y añade: “Y ya no saben qué más decir que cuando pasamos y estamos saludando empezar a abuchear. Así que me gusta. Obviamente prefiero que todo el mundo nos apoye a nosotros y esté feliz. Pero es la gracia y es lo que tiene el deporte también. Es esa gracia del pique entre unos y otros”.

La cuenta pendiente de Palou en estas 500 Millas de Indianápolis

La clasificación ya ha pasado y la competición se enfoca en la configuración de carrera. Esto es precisamente la asignatura pendiente de Palou: “El coche de carrera. Tenemos un buen coche. Estoy contento, pero creo que nos falta un poco porque he visto un par (de pilotos) que van más”. Y añade: “En las prácticas vas detrás de ellos y se te escapan un poco o pueden adelantar cuando yo no puedo”. El catalán tiene clara su tarea hasta el domingo día de la carrera: “A trabajar en el coche de carreras en tráfico”.

Palou luchará el domingo a las 18:45 (horario peninsular español) por su segunda victoria en la Indy500: “Mientras tengamos un buen coche y hagamos bien las estrategias y estemos entre los ocho primeros hasta el final, creo que tendremos posibilidades”. Este es el veredicto del español para la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis: ejecutar bien las estrategias en boxes y estar arriba.