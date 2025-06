Álex Márquez, sobre el fin de semana en Aragón: "Marc tendría que salir con 37 puntos más"

Esta temporada Álex se ha presentado como el rival más consistente para Marc, teniendo en cuenta también a Bagnaia. Álex llega a Aragón, la octava cita del campeonato, como el segundo clasificado en la general a 24 puntos de su hermano. A pesar de llevar la GP24, el piloto del Gresini sigue consolidándose en la pelea por el campeonato.

El desarrollo de las motos del equipo oficial no ha sido tan destacada como se esperaba al inicio de la temporada y esto ha permitido al pequeño de los Márquez mentenerse entre los tres primeros clasificados. Tras las siete primeras carreras, el piloto catalán ya es consciente de los conseguido hasta el momento.

Recortar puntos en el campeonato

"La gente dirá que ya no es un regalo, que ya estoy consolidado. Para mí, estar en esta situación es un regalo, porque nadie daba un duro por nosotros a principio de año. Por llegar en esta situación a la octava carrera. Así que bien, a seguir con la misma mentalidad que siempre, a no pensar más allá de la carrera del domingo. El punto fuerte tiene que ser ese" explicó en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'.

La GP25 está creando algunos problemas para pilotos como Bagnaia o Di Giannantonio, mientras que Marc consigue buenos resultados con la misma. Álex también mencionó las virtudes de pilotas la GP24: "Siempre he creído que tengo la mejor moto del campeonato. Sé lo que tendré de aquí al final del año, y tengan ellos mejoras o no, yo seguiré pensando que mi moto es la mejor. La preocupación es qué es capaz de hacer Marc con la GP24, si con la GP23 nos metió ese churro el año pasado" aclaró.

El ritmo de Marc en Aragón

El circuito de Aragón marcó un punto de inflexión para Marc la pasada temporada. Tras 1043 días, el piloto catalán volvió a ganar y consiguió el primer triunfo con una Ducati: "Aquí, a priori, Marc tendría que salir con 37 puntos más, pero son carreras. El motociclismo es así, también tenía que salir con 37 de Austin y falló".

"Con Marc es importante tratar de ganarle cada fin de semana, y eso es lo difícil. Si está a ese nivel soberbio suyo, a veces hay que controlar cuánto vale la pena intentarlo o no. Para un campeonato eso es importante, saber dónde va muy rápido y dónde no. Controlar ese riesgo, y no contentarte, pero saber hasta dónde puedes ir para no cometer un error, será más importante que no solo intentar batirle" concluyó.

Tras la primera sesión en Aragón, Marc ya ha impuesto su propio ritmo y ha dejado a Álex a más de un segundo. En unas horas, los pilotos de MotoGP volverán a salir a pista. La 'Practice 1' mostrará mejor el ritmo de cada piloto en el trazado donde se disputa el octavo Gran Premio de la temporada.