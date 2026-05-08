Àlex Márquez: "Me tengo que comprar el Lego de Messi"

Digo yo que Lego debería de colocar alguna pegatina ¿no? en la fabulosa (y ganadora) ‘Desmosedici’ de Àlex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP y timonel del equipo Gresini Racing Team Ducati, pues no hay mejor cliente ni mejor anuncio que el pequeño de la familia de Cervera (Lleida), que, desde hace ocho años, es un auténtico fan (¿podría decirse enfermo?, podría, sí) de las divertidas y entretenidas estructuras de cachitos o cubitos de plástico, de mil colores y formas, que acaban componiendo objetos, edificios, barcos, coches, motos, personajes de la vida cotidiana, del mundo entero.

“Yo, al fin y al cabo”, contó ayer Àlex Márquez a El Periódico nada más llegar al circuito de Le Mans, “lo único que hago es entretenerme, distraerme, relajarme, jugar con lo que se entretienen, distraen y relajan millones de niños y jóvenes del mundo entero. Nada más, trato de hacer la vida más normal del mundo”.

La verdad es que, como explica su hermano Marc, “él puede que no se acuerde, pero yo recuerdo, perfectamente, el día, en 2019, que, por puro capricho, que es como empiezan muchos de estos hobbys o entretenimientos, vio una pequeña caja de Leo en un escaparate y se la compró. Él asegura que le sirve para desconectar, para relajarse, para olvidarse de las motos y la verdad es que es así, acaba de ganar, a lo grande, el Gran Premio de España, en Jerez, así que le funciona. Yo, la verdad, soy incapaz de tener esa paciencia, ese mimo, esa concentración".

Lo que empezó siendo un simple entretenimiento, montar estructuras de Lego, se ha convertido en la mejor fórmula para relajarse y desconectar de la presión que supone las carreras para Àlex Márquez.

“Sí recuerdo haberme comprado aquella caja, no recuerdo cuándo, pero fue montarla al llegar a casa, nada, algo muy sencillo y llamarme la atención, gustarme, engancharme, no sé me pareció de la mar de entretenido”, continúa explican Àlex. “Es evidente que, desde el principio de esta pasión o afición, la explicación fue que sonaba a algo divertido, una manera como otra cualquier de matar el tiempo y, sobre todo, de desconectar, relajarme. Cuando me encierro en la habitación donde tengo mis cosas, el objetivo es desconectar un rato, mucho o poco, de mi día a día, que suele ser bastante estresante”.

Bien es verdad y así lo reconoce, con la mejor de sus sonrisas el propio Àlex e, incluso, Marc cuando se lo planteo, es que el entorno de Àlex sabe que es un apasionado de los Lego. “Y ¿en qué se traduce eso?”, se cuestiona Marc, nueves veces campeón del mundo, “pues en que todo el mundo tiene resuelto el tema de qué regalarle, ya que, aunque sea un obsequio muy recurrente, demasiado fácil y cómodo, la verdad es que a Àlex le encanta que le regalen cosas de Lego. Es más, le gusta tanto que yo, por ejemplo, nunca le regalo un Lego, aunque no es por falta de ganas, sino porque sé que todo el mundo se me adelantará y cuando yo le dé el mío, él ya habrá abierto dos o tres cajas”.

“La verdad es que, alrededor del 23 de abril, el día de mi cumpleaños (acaba de cumplir los 30), suelen caerme un montón de cajas Lego y, sí, me encanta, aunque luego me dan un montón de trabajo”, sigue explicando el ganador, recientemente, del Gran Premio de España, celebrado en Jerez ante más de 96.000 fans.

A Àlex le gustan todo tipo de estructuras o montajes Lego, desde la más sencilla a la más complicada. Acaba de terminar un inmenso Titanic y también un gigantesco Camp Nou. “Ves, cuando la estructura es grande, a veces, te repites muchos. No sé, por ejemplo, hacer las gradas del Camp Nou es muy repetitivo aunque, luego, por ejemplo, cuando te pones a montar el motor de la Ducati ya tienes que ir con más cuidado, mimo y ser muy detallista, no es tan fácil, te tienes que esmerar”.

Cuando Àlex dice que los Lego le permiten desconectar de su rutina habitual, diaria, no pretende que la gente piense que, montando un Lego, se le van los problemas, las inquietudes o los baches de las carreras al instante. “No, no, lo que quiero decir es que intento tener un ‘momento Lego’ de vez en cuando, momento que se resume en poner el móvil en modo avión, irme a mi despachito y allí entretenerme media hora, una hora o dos horas. Es a eso a lo que me refiero y te puedo asegurar que, mientras estoy montando el Lego, no pienso en otra cosa que en divertirme y que me quede como me debe quedar, perfecto”.

Cuando alguien quiere hacerle un regalo al subcampeón de MotoGP, siempre piensa en un Lego, por eso Àlex tiene su casa decorada con el Titanic, el Camp Nou, un Ferrari y un Red Bull de F-1, la nave de Star Wars (aún por acabar) y muchas otras piezas de diversos tamaños.

Pueden verle en la imagen que ilustra esta información con su inmenso Titanic en la estantería, una Ducati y un Red Bull de F-1, pero tiene muchas más cosas. “En nuestra casa de Cervera (Lleida), tengo mi graciosa ‘Àlexneta’, así como un Ferrari F-1, un Porsche, un Mini y otras muchas más cositas”. Por ejemplo, se le olvidaba: “Tengo todavía por acabar la gran nave de Star Wars, que no es sencilla, no”.

El líder del equipo de Nadia Padovani, viuda del campeonísimo italiano Fausto Gresini, asegura que montar Legos es su entretenimiento preferido junto a arreglar el jardín de su nueva casa en Madrid o jugar con la PlayStation.

Àlex acaba de descubrir que Lego ha hecho un anuncio de cara al Mundial de fútbol de EEUU, México y Canadá, nada más y nada menos, que con Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kilyan Mbappé y Vinicius Júnior, casi nadie al aparato. Todos ellos tratan de montar una Copa del Mundo Lego. “Tengo que conseguir el muñeco de Messi, pues supongo que habrán hecho algo así para reforzar esa promoción. Sí, sí, he de conseguir el Messi de Lego”.

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Lo hay, sí, lo hay. La verdad, no sé qué tarda Lego en enviárselo, la próxima semana, al Circuit de Catalunya, donde se celebrará el próximo gran premio. No sé qué tarda Lego en patrocinar al equipo Gresini.