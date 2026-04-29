Alejandro Cachón, la promesa española en el Mundial de Rallies: “El objetivo es claro, intentar conseguir la victoria”

Alejandro Cachón (Cangas del Narcea, 1999) es uno de los pilotos españoles con más futuro en el mundo de los rallies. El de Repsol Toyota terminó 2º en WRC2 (10º en la general) en el Rally Islas Canarias: “Un segundo puesto muy luchado. Ha sido una pelea apretadísima hasta el final. Contento por lo que hemos conseguido”, dijo Cachón al Diario Sport justo después de finalizar el único rally del Mundial en nuestro país. El asturiano se marca como “objetivo claro” en esta temporada, “intentar conseguir la victoria”, y está atento al nuevo reglamento de 2027 en Rally1, ya que “puede dar oportunidades a que haya nuevas marcas y más asientos”.

Alejandro Cachón en el Rally Islas Canarias / Repsol

Aunque todavía queda mucha temporada por delante (9 pruebas), el WRC ha pasado por una de sus rondas más especiales, el Rally Islas Canarias. Sébastien Ogier se llevó la victoria en Rally1 y Yohan Rossel en Rally2, con Alejandro Cachón en 2º posición. El español está “feliz” con este resultado y se ve “bien” en el campeonato aunque solo sea “el comienzo”. El piloto de Repsol Toyota participó en Suecia, prueba no puntuable, y en Croacia acabó 4º en Rally2 (7º en la general): “Solamente llevamos dos rallies, así que un 4º y un 2º puesto es bueno para el campeonato. Lo más importante es ir sumando puntos”.

Nueva reglamentación en 2027 y el año de las “oportunidades”

Con “el objetivo claro” de “intentar conseguir la victoria” en la categoría Rally2, Cachón podría subir a Rally1, la primera categoría, en 2027, mismo año en el que entra una nueva reglamentación. Esta normativa está pensada para que sea más asequible y atraer a más fabricantes. Los coches tendrán un coste máximo de 345.000 euros, con una potencia aproximada de 300 CV y usarán algunos componentes del WRC2. El piloto de Repsol Toyota, todavía con el mono puesto después del Rally Islas Canarias, lo ve como una posibilidad: “Puede dar oportunidades a que haya nuevas marcas, más asientos, más oportunidades sobre todo para pilotos como yo, que somos jóvenes. Así que veremos a ver”.

Alejandro Cachón en el Rally de Suecia / Repsol

Toyota ya está desarrollando su coche para 2027 con dos entradas confirmadas: Project Rally One y RMC Motorsport. La pasada semana se hizo oficial que la empresa especializada en la preparación, el mantenimiento y la asistencia de coches de competición, junto a la Real Federación Española de Automovilismo, entrarán en la máxima categoría del Mundial de Rallies. Todavía quedan muchos detalles por saber, entre ellos los pilotos que se subirán al coche el próximo año. Una de las opciones puede ser Cachón, que nos confirmó que "no" han contactado con él.

El piloto asturiano está “luchando” por llegar a la primera división del Mundial de Rallies, pero sabe “que es un sitio difícil de estar”. Cachón está trabajando y dará “todo” para “poder estar algún día” en Rally1.

Con el patrocinio de Repsol visible, la cuenta oficial de Instagram de WRC subió un vídeo en el que aparecen Carlos Sainz y Alejandro Cachón al volante: "Sí que es verdad que Carlos Sainz es un referente para todos en el mundo de los rallies. En España, junto a Dani Sordo, son los dos pilotos que más lejos han conseguido llegar, así que solo con poder estar algún día donde estuvieron ellos, para mí es increíble".