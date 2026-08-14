Adam Raga, de campeón a formar a la próxima generación: "El éxito es mejorar y llegar a tu máximo potencial"

Resulta un tanto extraño encontrar a Adam Raga (Ulldecona, 1982) fuera de los pabellones, las zonas y en general, lejos de la competición. Ha pasado ya más de un año y medio desde que el catalán decidió colgar el casco como piloto de alta competición, pero lejos de alejarse del trial, el deporte de su vida, sigue estrictamente vinculado a él. El seis veces campeón del mundo se encuentra totalmente volcado con su escuela de pilotos, sigue compitiendo en algunas pruebas y es además el mentor de su propio hijo, Max Raga.

Adam Raga en un entreno junto a su hijo Max / Valentí Enrich / SPO

Acoge a SPORT en un ambiente relajado, lejos del ajetreo que supone ser piloto mundialista en plena disputa del calendario de TrialGP. Lo hace en su casa, mismo lugar en el que posee su propia escuela, en la que se puede ver entrenar a futuras promesas de la disciplina y donde también entrenan pilotos de la élite mundialista.

En el ambiente se respira pasión por las dos ruedas. Pero también el calor de la familia y de un hogar en el que todo, absolutamente todo, invita a recordar que nada es fruto de la casualidad. Por que ser talentoso es importante para lograr lo que Raga consiguió hasta en seis ocasiones. Pero es casi más importante ser disciplinado y, por supuesto, humilde.

Sabía que quería retirarme en Barcelona. Lo hice siendo tercero en X-Trial, y creo que pocos deportistas pueden conseguirlo a un nivel tan alto. Fue una retirada soñada Adam Raga — Seis veces campeón del mundo de trial

Decidió despedirse de la élite en febrero de 2025, en el trial indoor de Barcelona, cita en la que se impuso hasta en seis ocasiones. Lo hizo a los 42 años. "Fue increíble poderme despedir en Barcelona", recuerda de aquel momento. "Sabía que yo quería retirarme allí por lo que es la carrera de Barcelona para el mundo del trial, para mí y para todo. Me retiré también siendo tercero en el campeonato del mundo indoor, y creo que pocos deportistas pueden conseguirlo a un nivel tan alto. Fue una retirada soñada", recuerda de todo aquello.

Más bien fue una decisión premeditada, de meses pilotando con un 'run run' en la cabeza. "Tener hijos siempre te cambia un poco la mentalidad. Yo he estado unos años en los que me debatía entre si seguía un año más o si ya me retiraba porque tenía bastantes dificultades a nivel físico", recuerda sobre el momento.

Pero hay cosas que terminan pesando más que el seguir ejerciendo el deporte que tanto amas al más alto nivel. "Está claro que un poco condicionó la retirada el hecho de tener hijos, por querer pasar más tiempo con ellos, además de no tener que siempre estar entrenando y tener el sentimiento de culpabilidad cuando no te estás preparando lo suficiente porque quieres estar con ellos", recuerda.

De lo que más me siento orgulloso es de estar tantos años a un máximo nivel sin casi tener un año malo Adam Raga — Seis veces campeón del mundo de trial

Fue el punto y final a una etapa que se traduce con 94 victorias mundialistas, 38 de ellas en 'indoor' y 56 en 'outdoor'. "Aparte de los títulos, que al final uno siempre se acuerda de cuándo ganó o lo que consiguió, de lo que más me siento orgulloso es de estar tantos años a un máximo nivel sin casi tener un año malo", valora ahora, con la perspectiva que da el tiempo.

El proyecto de la escuela... y su hijo Max

Lo ha ayudado a superar este trance el hecho de ver a Max, su hijo de cuatro años, empezar a dar sus primeros pasos. También la escuela. "Con ellos sigo muy ligado a lo que es el mundo del trial y evidentemente esto me ayuda", valora.

Pero es inevitable echar de menos una parte de un estilo de vida con el que has estado familiarizado durante tanto tiempo. "Sí, se echa de menos la competición. Cuando eres piloto, todo gira a tu alrededor, eres el centro de atención, tienes carreras, también tienes que demostrar cada fin de semana, competir... y vives de una manera que cuando se acaba pues echas de menos muchas cosas", reflexiona.

Yo sigo teniendo mucho trabajo, sigo compitiendo en algún tipo de carreras de trial y sigo con objetivos. Uno de ellos es seguir hacia adelante con la escuela Adam Raga — Seis veces campeón del mundo de trial

"Pero por suerte, yo sigo teniendo mucho trabajo, sigo compitiendo en algún tipo de carreras de trial y sigo con objetivos. Uno de ellos es seguir hacia adelante con la escuela", explica.

Un proyecto que va mucho más allá de ayudar a los pilotos a ser campeones. "Les ayudamos para encontrar el camino más recto posible hacia el éxito, sin perderse. El éxito no es ser campeón, sino que es mejorar y llegar a su máximo potencial. Y entonces les ayudamos para que no tomen decisiones erróneas o se pierdan por el camino. Les aconsejo con mi experiencia, también a nivel mecánica, y todo esto para sacar el 100% de cada uno de ellos", valora.

El deporte te enseña que cuando consigues ganar algo, te puedes pensar que eres el rey del mambo durante unos minutos, pero rápidamente tienes que volver a centrarte, porque la semana siguiente vuelves a empezar de cero en la siguiente carrera. Todo se acaba también muy rápido Adam Raga — Seis veces campeón del mundo de trial

El piloto de Ulldecona tiene muy claro que lo primordial cuando se trabaja con jóvenes talentos, es inculcarles que el éxito no es sinónimo de acomodarse. "El deporte, y sobre todo el deporte individual, te enseña que cuando consigues ganar algo, te puedes pensar que eres el rey del mambo durante unos minutos, pero rápidamente tienes que volver a centrarte, porque el día siguiente hay que volver a entrenar, hay que volver a prepararse y la semana siguiente vuelves a empezar de cero en la siguiente carrera. Los éxitos hay que disfrutarlos, pero que hay que volver a trabajar muy rápidamente. Todo se acaba también muy rápido", termina explicando.