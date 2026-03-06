ESPECIAL 8M
Acelerando hacia la igualdad: la revolución de los campeonatos femeninos en el motorsport
En los últimos años la creación de campeonatos femeninos ha ayudado a la visibilidad de las pilotos en el automovilismo y el motociclismo, pero ha abierto el debate sobre si deberían competir contra hombres
Crecer sin referentes complica la tarea a la hora de convertirse en una de ellas. Y más en un mundo tan tradicionalmente masculinizado como lo es el motorsport. Pero ahora una nueva generación de chicas piloto pide paso y promete ponerle las cosas más fáciles a las próximas hornadas. Los campeonatos femeninos se han convertido en un auténtico escaparate en los últimos años, pero con el doble rasero de que muchos se preguntan si es necesario dividir la competición por sexos cuando prácticamente todas ellas se han criado peleando en pista contra hombres.
Un claro ejemplo de ello es María Herrera. Creció en la mayor cantera de motociclismo del mundo, el FIM CEV Repsol (actual MotoJunior, también antinguo JuniorGP), donde se midió a pilotos como Fabio Quartararo o Jorge Navarro. De hecho, llegó a disputar con el campeón de MotoGP el título de la temporada 2013. Y lo hizo hasta el final. Pasó por categorías mundialistas como Moto3 y, posteriormente, MotoE. En ambas se midió a los mejores del mundo. Pero con la creación del WorldWCR en 2024 decidió dar el salto al mundial femenino. Y lo ganó en 2025.
En los últimos años se ha abierto el debate sobre si de verdad se les hace un favor a las mujeres piloto creando campeonatos separados. En ese sentido, Herrera lo tiene claro. "Yo siempre quiero y querré correr con hombres, entreno con ellos. Yo sé el nivel que tengo y lo que puedo hacer. A mí no me meten tres segundos con la misma moto porque nunca lo han hecho. Estoy cerquísima. El problema ha sido que los equipos no acaban de querer una mujer, o no confían en una mujer ganadora de ese campeonato", se sinceraba la vigente campeona en una charla con SPORT.
Sin embargo, la campeona asegura que es necesaria la creación de campeonatos únicamente para mujeres, puesto que esto ayuda a que ellas tengan más visibilidad y repercusión en los medios, algo que se acaba traduciendo en sponsors y patrocinios. "Yo ahora mismo puedo vivir un poco de este campeonato", celebraba la toledana.
Algo similar opina su compañera de categoría Beatriz Neila. La madrileña, subcampeona el pasado curso, cree que el WorldWCR "es una oportunidad para todas nosotras". Considera que en categorías inferiores no existen difrencias con el estilo de los hombres, algo que sí cambia en motos de mayor potencia y cilindraje. Por eso espera que poco a poco su campeonato pueda crear una escalera de categorías como sucede en MotoGP.
"Hombres y mujeres somos diferentes. Somos mujeres, somos increíbles y podemos hacer lo mismo", expresa. "Espero que este campeonato haga más categorías, como pasaría en MotoGP con Moto2 y Moto3. Es verdad que todas podemos correr con hombres, pero lo importante es continuar en este camino, porque para nosotras es importante tener a los medios siguiéndonos y este campeonato lo hace posible", celebra.
También el trial tiene su propio mundial
Pero esto no solo sucede en el mundo de la velocidad. Berta Abellán, campeona del mundo de trial, también lo tiene claro. "Yo en el campeonato de España y el de Francia compito contra chicos y me encanta la sensación, porque acabas haciendo lo mismo, acabas compitiendo contra ti como siempre, pero da un plus de motivación de decir: 'venga va, voy a intentar hacer podium'", explicó a SPORT.
El universo de las cuatro ruedas
Nerea Martí también sabe lo que es formar parte de un mundial femenino. La valenciana compitió en 2023 y 2024 en la F1 Academy, la categoría femenina en el marco de 'El Gran Circo'. Lo hizo con el Campos Racing, una de las estructuras más potentes. En su caso, Martí celebra que estas categorías ayuden a las pilotos jóvenes a confiar en que un día puedan llegar a categorías mundialistas. "Antes era muy difícil ver una chica compitiendo, ahora una niña puede ver DAZN y seguir la Fórmula 1 Academy, que son todo mujeres. Eso 100% ha impulsado a tener referentes y que ellas quieran seguir nuestros pasos", celebra Martí.
En los últimos años, cada vez son más las chicas que llegan a competir en el mundo del automovilismo y las inicativas como los Women Test de Fórmula 1. "Ya existen grandes cambios y es un proceso que hay que coger con paciencia y que sobretodo lo que comentaba, no para las chicas que estamos ahora, sino para las más pequeñitas. No tengo ninguna duda de que una mujer llegará a lo más alto, pero tienen que encontrar la que tenga todas las cualidades para hacerlo, como con los chicos", valoraba.
Por su parte, Marta García plantea las dificultades que pueden encontrarse las pilotos chicas a la hora de conducir monoplazas como un Fórmula 2. Existen diferencias físicas pero apunta que tal vez deberían buscarse soluciones para que las jóvenes piloto puedan competir allí. "En monoplazas es más complicado, ya sea por el tema fuerza física, sobre todo cuando llegas a categorías como Fórmula 2. Creo que lo que se debería hacer también es, por parte de la FIA, intentar ver de alguna forma cómo está realmente adaptado", sentencia la piloto de Dénia.
