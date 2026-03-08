Un accidente con Veekay retira a Álex Palou de su Gran Premio número 100 en la Indycar

Tras volver a reinar en la Indycar con la victoria en St. Petersburg, Álex Palou tuvo que abandonar en su carrera número 100, después de tener un incidente con Rinus Veekay. Desde el 23 de junio de 2024, el piloto español ha estado liderando el campeonato estadounidense, pero ahora se lo deja a un Josef Newgarden que gana la carrera en el trioval de Phoenix.

La carrera empezó agitada con movimientos y adelantamientos en toda la parrilla. David Malukas salió primero y mantuvo esa posición, con Josef Newgarden 2º y Alexander Rossi 3º saliendo 6º. Álex Palou empezó 10º y en las primeras vueltas subió hasta la 4º posición. En el 11º giro llegó la primera bandera amarilla de la prueba por un trompo de Dennis Hauger.

El accidente de Palou en su carrera número 100 en la Indycar

Varios pilotos, entre los que estaba Christian Rasmussen, entraron a boxes en la vuelta 15 para cambiar neumáticos. En la resalida, Rahal superó a Palou y Veekay lo intentó por fuera tocándose con el español. El piloto catalán tuvo que abandonar por daños en su monoplaza.

La prueba se volvió a reanudar en la vuelta 30 y Malukas seguía liderando. Pasaban los giros y Rasmussen remontó hasta la 4º posición, con los 5 primeros en menos de 3 segundos.

Empiezan las paradas en boxes

En la vuelta 67, Pato O’Ward entró a cambiar neumáticos, mientras que Newgarden paró en la 73 y el líder Malukas en la 74. Con todas las paradas hechas, el mexicano le hizo un undercut a los pilotos del Team Penske y se puso primero.

Rasmussen superó a Newgarden y se fue en busca de un O’Ward que le adelantó para ponerse líder. El ritmo del danés estaba en otra liga ya que sacó más de 2 segundos al mexicano en pocas vueltas.

O’Ward volvió a hacer un undercut a los líderes, pero poco le duró la alegría, ya que en la vuelta 131 Rasmussen se puso primero virtual de la prueba. Louis Foster tuvo un toque con el muro y todos, menos Kirkwood y Power, volvieron a entrar a boxes bajo bandera amarilla.

Rasmussen da juego a la carrera

La prueba se relanzó en la vuelta 156 y el danés tuvo un toque con Dixon, al que finalmente le adelantó y se puso 3º. El piloto de Ed Carpenter Racing subió al 2º tras superar a Power y siguió en busca del liderato. En el giro 190, O’Ward y Newgarden entraron a boxes, mientras Rasmussen adelantaba a Kirkwood para ponerse primero.

Rasmussen paró y salió por detrás de Power, O’Ward y Kirkwood. El danés se puso líder en la vuelta 208 después de tocarse con el dos veces campeón de la Indycar que tuvo un pinchazo en la rueda trasera derecha.

Bajo bandera amarilla, Newgarden, O’Ward y McLaughlin entraron a boxes. A falta de 31 vueltas para el final, volvió la bandera verde con Rasmussen líder, Kirkwood 2º y Malukas 3º.

Newgarden superó a O’Ward y Malukas para ponerse 3º. Kirkwood adelantó a Rasmussen para ponerse líder de la prueba, pero nada pudieron hacer contra el número 2 del Team Penske, que se puso a liderar la prueba a falta de 7 vueltas para el final.

Josef Newgarden triunfa en Phoenix y es nueva líder de la Indycar

Después de 8 años de ausencia en el calendario del Phoenix Raceway, el piloto estadounidense vuelve a ganar en el trioval, con Kyle Kirkwood 2º y David Malukas 3º. Finalmente, O’Ward terminó 4º y Rasmussen bajó hasta la 14º posición.

Resultados carrera en el trioval de Phoenix / Indycar

Tras el abandono de Palou, Newgarden se pone líder de la Indycar con 78 puntos. 2º es Kyle Kirkwood con 72, 3º es Scott McLaughlin con 66 y 4º Pato O’Ward con 63. El piloto español es 5º con 59 puntos. No hay tiempo para lamentarse ya que la Indycar no para y justo la semana que viene, del 13 al 15 de marzo, se estrena el nuevo circuito de Arlington (Texas).