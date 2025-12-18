95 inscritos en el 6º RallySprint RACC – Circuit de Barcelona

Con una excelente lista de inscritos cerrada a 95 unidades, el 6º RallySprint RACC – Circuit de Barcelona–Catalunya llega como gran prueba de final de temporada con una variedad y calidad de equipos que confirma la gran aceptación que tiene esta singular competición. La carrera se celebrará este domingo 21 de diciembre en el interior del Circuit, utilizando una parte de la pista de velocidad, pero también viales, carreteras de servicio y algunas de las zonas más recónditas de la instalación. Como en los últimos años, la prueba será la última del Trofeo de Catalunya de Rallysprints de Asfalto.

Esta es una edición en la que no destaca ningún equipo como favorito en Velocidad, aunque en la salida estarán algunos de los nombres más importantes de los rallyes catalanes. Es lógico contar entre ellos con el tres veces vencedor del RallySprint RACC, Miguel Díaz Aboitiz–Diego Sanjuán (Škoda Fabia RS Rally2) equipo que acabó tercero en la pasada edición. Recién proclamados campeones, respectivamente de la Copa Hyundai i20N y de la Toyota GR Yaris Cup, los equipos Arnau Bartés–Mireia Bartés y Sergi Francolí–Xevi Moreno intentarán culminar la temporada con un buen resultado. Francolí acabó segundo en el RallySprint de 2024.

Equipos que también apuntan a las posiciones delanteras son Marc Comas–Carla Cañizares (Škoda Fabia R5), Joaquim Manresa–Paula Manresa (Škoda Fabia R5), Ramon Cornet–Laura Pedrosa (Citroën Saxo 1.6 VTS), etc. Los principales equipos que siguen habitualmente el Trofeo de Catalunya de Rallysprints de asfalto estarán en la salida. Los equipos Antoni Ginesta–Ángela Sanmiquel (Toyota Yaris GR) y Joan Bellmunt–Miquel Amblàs (Peugeot 208 R2) tendrán la última oportunidad de desbancar al líder Sergi Pañella, ausente en la carrera.

El apartado de Regularidad sí cuenta con equipos que clarísimamente apuntan al primer puesto. El más destacado es el que forman José Luis Moreno–Isidre Noguera (BMW 320i E30), que ya lleva sumadas cuatro victorias en Regularidad Sport. Esta modalidad cuenta con otros dúos que pueden luchar por la victoria, además de los anteriormente citados conviene destacar a José Luis Masdeu–Francisco Fernández (BMW M3 E30) y Joaquim Vilatarsana–Carles Basart (Renault 5 GT Turbo); y en Regularidad destacan los recién proclamados Campeones de Catalunya: Francesc Segú–Miquel Molist (VW Golf GTI 16V), pero también Esteban Munné–Olga Feliu (Volkswagen Golf GTI) y un largo etc.

12,26 km por tres veces: un sprint triple

El tramo cronometrado, que como es habitual estará diseñado en el interior del Circuit de Barcelona–Catalunya, será distinto al de las ediciones anteriores. Siempre conserva zonas idénticas, pero la suma de giros inesperados y rodar sobre pisos de lo más variados hacen del rallysprint una carrera única y singular. Este año tendrá una longitud de 12,26 km a los que se darán tres pasadas.

Las verificaciones, así como las dos pasadas de reconocimiento por el tramo cronometrado que podrá dar cada equipo participante, tendrán lugar durante la tarde del sábado día 20, entre 13:30 y 17:30 horas. Las tres pasadas de carrera, domingo día 21, se iniciarán a las 9:40 horas, 11:50 horas y 14 horas. Como es habitual, dado el escaso recorrido de enlace que hay entre las pasadas, se establecerá un parque de asistencia de 1h. 25’. La salida de la prueba se dará a las 9:30 horas y la llegada a partir de las 14:17 horas.

Con La Marató de 3Cat

Ya es habitual que el RallySprint RACC – Circuit de Barcelona–Catalunya sea una prueba solidaria que se suma año tras año a La Marató de 3Cat. La organización cede a esta magnífica iniciativa una parte de los ingresos que por la inscripción de los equipos se recauden. La Marató de 3Cat ha estado dedicada este año a la divulgación e impulso de la investigación en cáncer y se celebró el pasado día 14, si bien las aportaciones están abiertas hasta bien entrado 2026.