50 años de leyenda: el Golf GTI más potente de la historia

Hay coches que hacen historia y el Volkswagen Golf GTI es, sin discusión, uno de ellos. Desde su nacimiento en los años 70, este modelo de la marca no solo ha afianzado el concepto de los 'hot hatch', sino que lo ha redefinido generación tras generación. En 2026, coincidiendo con su 50º aniversario, la marca alemana conmemora esta trayectoria con una edición especial.

El nuevo Golf GTI 50 aniversario se posiciona como el modelo de la serie más potente jamás comercializado. Bajo el capó, un par motor de 420 Nm que ofrece una dinámica de conducción excepcional. Además, cuenta con una potencia de 239 kW (325 CV) y alcanza una velocidad máxima de 270 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h en solo 5,3 segundos. Se trata de un modelo limitado y exclusivo, con 325 unidades en todo el mercado, sin posibilidad de cursar ningún pedido adicional.

Pero reducirlo a números sería quedarse corto. La clave está en cómo se comporta. La puesta a punto específica del chasis, junto a una suspensión adaptativa con una altura 15 mm inferior, permite exprimir cada caballo con una precisión excepcional. El resultado es una conducción ágil, directa y emocionante, fiel al espíritu GTI de siempre, pero llevado un paso más allá.

Golf GTI 50 Aniversario / VOLKSWAGEN

Diseño y esencia GTI

En el apartado estético, el Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario destaca por sus detalles exclusivos: logotipos oscurecidos, techo en negro, salidas de escape específicas y el distintivo 'GTI 50'. Son importantes también el adhesivo lateral en rojo y negro y las llantas de 19 pulgadas con acabado rojo translúcido. La gama incluye colores exclusivos como el rojo GTI y el verde oscuro metalizado.

El interior combina tradición y modernidad con guiños claros a la historia de este modelo deportivo. Los asientos cuenta con un tapizado exclusivo, con un diseño tipo 'Tartán', que recuerda a las generaciones de los Golf GTI de los años 80 y 90, adaptados a la actualidad. El volante está recubierto en microfibra 'ArtVelours', con un nuevo color 'Carbon Grey' en sus embellecedores, y con el logotipo 'GTI 50'. Asimismo, el característico color rojo está presente en varios detalles del coche, concretamente en los cinturones de seguridad y en el recubrimiento de los pedales de acelerador y freno.

Una celebración a la altura

Para celebrar el 50 aniversario de este modelo, Volkswagen organiza el GTI 50 Fest, un festival lleno de actividades con más de diez horas de entretenimiento y contenido para todos los fans de todas las edades. Tendrá lugar el 27 de junio en el Circuit de Montmeló. Las entradas se pueden adquirir en la página web del evento.

El Golf GTI 50 Aniversario no es solo una versión conmemorativa, es un homenaje a las siglas GTI y al modelo que marcó un antes y un después en el sector del automóvil, considerado el predecesor de todos los compactos deportivos.