Una posición a debate: "Rashford todavía no entiende el fútbol del Barça"

Marcus Rashford ha caído de pie en el FC Barcelona, al menos en lo que a cifras se refiere. El jugador inglés, cedido esta temporada por el Manchester United con opción de compra, ha participado activamente a la hora de generar goles y asistencias en este primer tramo de la temporada, aunque todavía no se ha adaptado del todo al estilo de Flick en el conjunto azulgrana.

Durante el programa de Moeve Fútbol Zone de este lunes, el extremo fue protagonista a la hora de analizar el momento actual del Barça.

"Rashford no entiende todavía el juego del Barça. Le va a costar muchísimo. Al final viene de un fútbol mucho más directo como es el de la Premier League, donde hay un juego que se dista mucho del que hace el Barça. Al final ha destacado porque ha encontrado ese camino hacia los goles y la gente se acuerda de eso", analizó Irati Vidal en la tertulia del programa.

"El Barça ha echado muchísimo de menos a Raphinha en ese costado, por la presión que hacía el brasileño y no hacía Rashford y en los momentos de combinar. El inglés, en ese sentido, estaba más centrado en mirar a portería", añadió la periodista.

Con la recuperación de Raphinha, Flick tiene ahora un abanico más amplio de opciones para el ataque, con la posibilidad de que Ferran Torres también ocupe esa posición. Sin ir más lejos, en el último partido ante el Athletic, el español demostró su habilidad para desmarcarse desde esa zona y aprovechar la visión de juego de Lamine Yamal, llevándose un doblete a casa en la vuelta del equipo al Spotify Camp Nou.

Hasta el momento, Marcus Rashford ha marcado 6 goles y ha repartido 8 asistencias en los 16 partidos que ha disputado. Unas cifras que le sitúan como uno de los mejores del equipo en ambas facetas.

Si algo ha demostrado hasta el momento el inglés, es que su golpeo es un atajo importante para generar acciones de valor gol, tanto a balón parado como con en distintas acciones del juego. Si consigue terminar de adaptarse al estilo de Flick y entender mejor a sus compañeros y las situaciones en las que combinar, puede ser un futbolista clave (todavía más) para este Barça.