Moeve Fútbol Zone: El gran riesgo que corre Mbappé
Este lunes a partir de las 20h, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone
SPORT.es
Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando la coronación de Lamine Yamal con el FC Barcelona y el debate sobre quién es hoy el jugador más determinante del equipo azulgrana. También ponemos el foco en la preocupación que genera la rodilla de Kylian Mbappé y los posibles riesgos para el tramo decisivo de la temporada. Además, entrevistamos a Diego Barri, jugador del CD Castellón, para conocer de cerca la gran temporada del conjunto albinegro.
