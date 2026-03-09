Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moeve Fútbol Zone: El gran riesgo que corre Mbappé

Este lunes a partir de las 20h, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone

SPORT.es

Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando la coronación de Lamine Yamal con el FC Barcelona y el debate sobre quién es hoy el jugador más determinante del equipo azulgrana. También ponemos el foco en la preocupación que genera la rodilla de Kylian Mbappé y los posibles riesgos para el tramo decisivo de la temporada. Además, entrevistamos a Diego Barri, jugador del CD Castellón, para conocer de cerca la gran temporada del conjunto albinegro.

