Moeve Fútbol Zone 1x31: La revolución que llega a LaLiga
Este lunes a las 21h, último programa de la temporada
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SPORT.es
Último Moeve Fútbol Zone de esta primera temporada, en el que repasaremos la actualidad del mercado de fichajes de los equipos de LaLiga EA Sports, así como el ascenso de categoría del Málaga a la máxima categoría de fútbol profesional. También analizaremos la última fase celebrada en Madrid de LaLiga Genuine Moeve. Y, como siempre, no faltará el repaso a lo más viral de las redes sociales del fin de semana.
Todo ello con Mario Jiménez y Albert Fernández como tertulianos, y con Christian Blasco, como siempre, a los mandos del programa. A partir de las 21:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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