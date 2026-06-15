Moeve Fútbol Zone 1x30: Golpe al mercado con Cucurella
Este lunes a partir de las 21h, penúltimo programa de la temporada de Moeve Fútbol Zone
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Moeve Fútbol Zone apura sus últimos programas de la temporada. Este lunes, a las 21h, repasaremos los últimos coletazos de la temporada en España y los primeros grandes movimientos de mercado que se están dando en La Liga EA Sports. De todo hablaremos este lunes con Christian Blasco a los mandos y Albert Blaya y Alejandro Segura como invitados. En SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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