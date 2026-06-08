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Moeve Fútbol Zone 1x29: ¿Batalla entre Madrid y Barça por Julián Álvarez?

Este lunes, un nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone' con el mercado de fichajes como protagonista

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El mercado de fichajes se calienta y los rumores se disparan. Relacionan al Real Madrid directamente con Julián Álvarez, objetivo del Barça, después de que Florentino prometiera hacer una oferta de 150 millones de euros este mismo martes. Analizamos la ida de las semifinales del playoff de la Liga Hypermotion y Jaume Marcet nos trae los nombres más destacados de LaLiga FC Futures.

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