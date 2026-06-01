Moeve Fútbol Zone 1x28: El mejor once de LaLiga y la incógnita Julián Álvarez
Un lunes más, llega Moeve Fútbol Zone con el final de la Liga Hypermotion y un análisis completo del mercado de fichajes
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Finalizada LaLiga EA Sports, nos 'mojamos' con el mejor once de la competición. Analizamos los últimos movimientos de mercado tanto en fútbol masculino como en la Liga F Moeve y repasamos los playoff de la Liga Hypermotion en un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone.
Todo, con Irati Vidal y Raúl Fuentes como tertulianos y Christian Blasco a los mandos. A partir de las 20h, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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