Moeve Fútbol Zone 1x28: El mejor once de LaLiga y la incógnita Julián Álvarez

Finalizada LaLiga EA Sports, nos 'mojamos' con el mejor once de la competición. Analizamos los últimos movimientos de mercado tanto en fútbol masculino como en la Liga F Moeve y repasamos los playoff de la Liga Hypermotion en un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone.

Todo, con Irati Vidal y Raúl Fuentes como tertulianos y Christian Blasco a los mandos. A partir de las 20h, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.