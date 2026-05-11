Moeve Fútbol Zone 1x25: El Barça, campeón de Liga en plena 'crisis Mbappé'
El título liguero del Barça y la escandalosa crisis blanca con Mbappé de protagonista, a debate en Moeve Fútbol Zone
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El Clásico sentencia el título a favor del Barça de Hansi Flick y agrava los problemas de un Real Madrid obligado a cambiar muchas cosas de cara a la próxima temporada. Analizamos lo más destacado de uno de los partidos más importantes de la temporada y disfrutamos con un emotivo reportaje de la Liga Genuine Moeve.
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