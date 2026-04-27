Moeve Fútbol Zone 1x23: Las claves del Barça campeón
Este lunes, a partir de las 20h, un nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone'
El Barça de Pere Romeu se proclama campeón de la Liga F Moeve. En LaLiga EA Sports, el conjunto blaugrana da un paso enorme hacia el título tras otro traspiés de un Madrid que, además, pierde a Kylian Mbappé. Analizamos las virtudes y los problemas de los grandes con Jorge D'Alessandro y disfrutamos con LaLiga Genuine Moeve en otro capítulo de Moeve Fútbol Zone.
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