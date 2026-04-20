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Moeve Fútbol Zone 1x22: El fichaje que necesita el Barça y el entrenador ideal para el Madrid

Este lunes a partir de las 20:00h, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone

En Moeve Fútbol Zone comentamos qué fichaje necesita el Barça

En Moeve Fútbol Zone comentamos qué fichaje necesita el Barça / SPORT.es

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Semana clave en la que se puede decidir LaLiga F Moeve, con el Barça jugándose el título ante el Espanyol. Vuelve LaLiga y entrevistamos a Antonio Sivera, guardameta del Alavés, y a Claudio Giráldez, entrenador del Celta. Además, repasamos lo más destacado del mercado de fichajes para Real Madrid y Barcelona. Todo ello y mucho más en un nuevo capítulo de Moeve Fútbol Zone.

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