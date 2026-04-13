Moeve Fútbol Zone 1x21: El golpe definitivo del Barça

El conjunto de Hansi Flick no desperdició el pinchazo del Real Madrid ante el Girona y deja LaLiga vista para sentencia. El Atlético se prepara para el intento de remontada del Barça en Champions, repasamos los rumores de mercado de la Liga F Moeve y analizamos a los equipos más destacados de LaLiga FC Futures. Todo ello y mucho más en un nuevo capítulo de Moeve Fútbol Zone.