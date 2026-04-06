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Moeve Fútbol Zone 1x20: ¿Está decidida LaLiga?

Este lunes, a partir de las 20:00h, un nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone'

SPORT.es

El Barça encarrila LaLiga EA Sports tras el tropiezo del Real Madrid en Son Moix. Analizamos ambos partidos y toda la jornada del fin de semana con una mesa de tertulianos de lujo formada por Jaume Naveira y Albert Blaya.

Además, contaremos con el exfutbolista José Antonio Martín Otín “Petón”, con quien hablaremos de las próximas eliminatorias de Champions que enfrentarán al FC Barcelona y al Atlético de Madrid.

Moeve Fútbol Zone 1x20: ¿Está decidida LaLiga?

Moeve Fútbol Zone 1x20: ¿Está decidida LaLiga? / SPORT.es

También repasaremos todo lo que ha dejado la jornada en LaLiga Hypermotion y la Liga F Moeve junto a nuestros colaboradores, y descubriremos a las tres promesas más destacadas del FC Futures de Brunete.

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Todo ello, con Christian Blasco al frente, a partir de las 20:00 h en SPORT.es y en todas nuestras redes sociales.

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