Moeve Fútbol Zone 1x19: Ofensiva del Barça por Víctor Muñoz y el gran favorito a ganar LaLiga

El Barça se impone de nuevo en el Clásico de LaLiga F Moeve. El mercado de fichajes se mueve y Víctor Muñoz aparece como nombre protagonista. Además, nos mojamos con las predicciones de LaLiga EA Sports.

Todo, con Christian Blasco a los mandos y Albert Fernández e Irati Vidal como tertulianos a partir de las 21:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.