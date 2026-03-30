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Moeve Fútbol Zone 1x19: Ofensiva del Barça por Víctor Muñoz y el gran favorito a ganar LaLiga

Este lunes, a partir de las 21:00h, un nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone'

¡Ofensiva del Barça por Víctor Muñoz!

¡Ofensiva del Barça por Víctor Muñoz! / SPORT.es

SPORT.es

El Barça se impone de nuevo en el Clásico de LaLiga F Moeve. El mercado de fichajes se mueve y Víctor Muñoz aparece como nombre protagonista. Además, nos mojamos con las predicciones de LaLiga EA Sports.

Todo, con Christian Blasco a los mandos y Albert Fernández e Irati Vidal como tertulianos a partir de las 21:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

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