Moeve Fútbol Zone 1x19: Ofensiva del Barça por Víctor Muñoz y el gran favorito a ganar LaLiga
Este lunes, a partir de las 21:00h, un nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone'
SPORT.es
El Barça se impone de nuevo en el Clásico de LaLiga F Moeve. El mercado de fichajes se mueve y Víctor Muñoz aparece como nombre protagonista. Además, nos mojamos con las predicciones de LaLiga EA Sports.
Todo, con Christian Blasco a los mandos y Albert Fernández e Irati Vidal como tertulianos a partir de las 21:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
- Se calienta el fichaje de Víctor Muñoz
- El Barça toma una decisión con el fichaje de Xavi Simons
- Plantean un intercambio Barça-Inter por Bastoni
- El Real Madrid tiene decidido su primer fichaje de verano
- España tranquiliza al Barça con Lamine Yamal
- Carrera MotoGP del GP de las Américas 2026: resumen y tiempos tras la victoria de Marco Bezzecchi
- El Inter se activa para suplir la posible marcha de Bastoni al Barça
- Confirmado: las tres camisetas oficiales del Barça para la próxima temporada