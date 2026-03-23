Moeve Fútbol Zone 1x18: El reto más difícil de Arbeloa y Joan García reclama el Mundial con una exhibición
Este lunes, la 'resaca' futbolera en un nuevo capítulo de Moeve Fútbol Zone
El derbi entre Real Madrid y Atlético deja muchas lecturas positivas en los blancos, pero ahora Arbeloa tiene que decidir cómo adapta el juego a Mbappé y Bellingham. Joan García se exhibe y pide sitio en el Mundial. Además, también conocemos la historia de Mario, jugador de la Cultural Leonesa en la Liga Genuine Moeve. Todo eso y mucho más en Moeve Fútbol Zone.
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