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Moeve Fútbol Zone 1x18: El reto más difícil de Arbeloa y Joan García reclama el Mundial con una exhibición

Este lunes, la 'resaca' futbolera en un nuevo capítulo de Moeve Fútbol Zone

Joan García reclama el Mundial

Joan García reclama el Mundial / SPORT.es

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El derbi entre Real Madrid y Atlético deja muchas lecturas positivas en los blancos, pero ahora Arbeloa tiene que decidir cómo adapta el juego a Mbappé y Bellingham. Joan García se exhibe y pide sitio en el Mundial. Además, también conocemos la historia de Mario, jugador de la Cultural Leonesa en la Liga Genuine Moeve. Todo eso y mucho más en Moeve Fútbol Zone.

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