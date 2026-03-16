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Moeve Fútbol Zone 1x17: El debate definitivo sobre el '9' del Barça y la mejor versión del Madrid sin Mbappé

Este lunes, a partir de las 20:00h, un nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone'

El '9' del Barça, a debate

El '9' del Barça, a debate / SPORT.es

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Programón en Moeve Fútbol Zone tras una jornada que mantiene al Barça líder de la mano de Raphinha y muestra la mejor versión del Real Madrid de los canteranos, todavía sin Mbappé. Repasamos los mejores goles de la Liga F Moeve y descubrimos una de las historias más bonitos de la Liga Genuine Moeve, con la afición de la Real Sociedad como protagonista

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