Moeve Fútbol Zone 1x17: El debate definitivo sobre el '9' del Barça y la mejor versión del Madrid sin Mbappé

Programón en Moeve Fútbol Zone tras una jornada que mantiene al Barça líder de la mano de Raphinha y muestra la mejor versión del Real Madrid de los canteranos, todavía sin Mbappé. Repasamos los mejores goles de la Liga F Moeve y descubrimos una de las historias más bonitos de la Liga Genuine Moeve, con la afición de la Real Sociedad como protagonista