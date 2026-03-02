Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moeve Fútbol Zone 1x15 - Especial fútbol femenino: preocupaciones, futuro y soluciones a la vista

Este lunes, a partir de las 20h, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone

SPORT.es

Programa especial de Moeve Fútbol Zone con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Entrevistamos a Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve y a Sara Monforte, entrenadora del Espanyol y debatimos sobre las principales preocupaciones que existen en torno al fútbol femenino y lo que está por llegar en un futuro.

