Moeve Fútbol Zone 1x15 - Especial fútbol femenino: preocupaciones, futuro y soluciones a la vista
Este lunes, a partir de las 20h, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone
SPORT.es
Programa especial de Moeve Fútbol Zone con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Entrevistamos a Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve y a Sara Monforte, entrenadora del Espanyol y debatimos sobre las principales preocupaciones que existen en torno al fútbol femenino y lo que está por llegar en un futuro.