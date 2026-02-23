Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moeve Fútbol Zone 1x14: ¿Qué le pasa a la rodilla de Mbappé?

Este lunes, a partir de las 20:00h, un nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone'

SPORT.es

Vuelco a LaLiga con el triunfo del Barça, liderado por un gran Cancelo, y la derrota del Madrid, en la que Mbappé volvió a dejar una mala impresión... y muchas dudas físicas. Primera parte de la entrevista a Sara Monforte, entrenadora del Espanyol y análisis en profundidad de la crisis del Real Zaragoza.

Todo eso y mucho más en Moeve Fútbol Zone.

