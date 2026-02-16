Moeve Fútbol Zone 1x13: El Madrid mete presión al Barça y obliga a preguntas incómodas
Este lunes, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone en la previa del Girona-Barça con todo lo que ha dado de sí la última jornada
SPORT.es
Día especial en Moeve Fútbol Zone. LaLiga está que arde tras la victoria del Madrid, que no deja de presionar a un Barça sin margen de error. En el conjunto azulgrana, la gran noticia es el retorno de Raphinha, que supone un cambio importante para los planes de Flick. Hablamos en exclusiva con Alfonso Herrero, portero del Málaga y repasamos los mejores goles de la Liga F Moeve.
- La 'operación Dembélé' entra en escena
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Asier Illarramendi, ex jugador del Madrid: 'Florentino invitó a todos mis amigos al palco, yo le dije que eran muchos y me contestó que daba igual
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- Obsesionados con Dro y Dembélé
- Flick, sin 'castigos' pero zarandeará el once en Montilivi
- Valverde, sobre Nico Williams: 'Así no podemos seguir
- ¡Histórico Kusturica! El más joven en anotar en ACB con el Barça de basket