Moeve Fútbol Zone 1x13: El Madrid mete presión al Barça y obliga a preguntas incómodas

Este lunes, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone en la previa del Girona-Barça con todo lo que ha dado de sí la última jornada

Día especial en Moeve Fútbol Zone. LaLiga está que arde tras la victoria del Madrid, que no deja de presionar a un Barça sin margen de error. En el conjunto azulgrana, la gran noticia es el retorno de Raphinha, que supone un cambio importante para los planes de Flick. Hablamos en exclusiva con Alfonso Herrero, portero del Málaga y repasamos los mejores goles de la Liga F Moeve.

