Moeve Fútbol Zone 1x12: Lo que va de Rashford a Carvajal

Este lunes, a partir de las 20h, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone

Este lunes la resaca futbolera de la última jornada de Liga nos lleva a analizar las victorias de Barça y Madrid desde el punto de vista de dos nombres propios... y por dos motivos opuestos: Marcus Rashford y Dani Carvajal. De la continuidad del inglés y del enfrentamiento entre el capitán madridista y Arbeloa hablaremos junto con otros temas de actualidad: la crisis del Atlético, el liderato del Castellón en la Liga Hypermotion, toda la actualidad de la Liga F Moeve, LaLiga Genuine Moeve...

Todo, con Christian Blasco a los mandos y Marta Corredera y Juli Garcia como tertulianas a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

