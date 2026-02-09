Moeve Fútbol Zone 1x12: Lo que va de Rashford a Carvajal
Este lunes, a partir de las 20h, un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone
Este lunes la resaca futbolera de la última jornada de Liga nos lleva a analizar las victorias de Barça y Madrid desde el punto de vista de dos nombres propios... y por dos motivos opuestos: Marcus Rashford y Dani Carvajal. De la continuidad del inglés y del enfrentamiento entre el capitán madridista y Arbeloa hablaremos junto con otros temas de actualidad: la crisis del Atlético, el liderato del Castellón en la Liga Hypermotion, toda la actualidad de la Liga F Moeve, LaLiga Genuine Moeve...
Todo, con Christian Blasco a los mandos y Marta Corredera y Juli Garcia como tertulianas a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
