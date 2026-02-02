Moeve Fútbol Zone 1x11: El cierre del mercado de fichajes de invierno, en directo
Este lunes, a partir de las 21:30h, en directo la última hora del mercado en 'Moeve Fútbol Zone'
SPORT.es
Programa especial de Moeve Fútbol Zone. Este lunes, con el cierre de mercado de fichajes de invierno, seguiremos en directo la última hora de la actualidad futbolística que nos llegue desde las oficinas de LaLiga analizando los movimientos que se vayan produciendo... además de la actualidad del fin de semana en la competición doméstica, tanto en LaLiga EA Sports como la Liga Hypermotion y la Liga F Moeve. Todo eso, con un repertorio de analistas de lujo -Alfredo Martínez, Irati Vidal, Raúl Fuentes y Albert Fernández- y conducido, de nuevo, por Christian Blasco. Será en directo en SPORT.es y todas nuestras redes sociales a partir de las 21:30h y hasta el cierre de mercado.
