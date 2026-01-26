Moeve Fútbol Zone 1x10: El pulso continúa

Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone con un análisis completo de la jornada de La Liga EA Sports, donde el FC Barcelona cumple y el Real Madrid se impone con un gran Mbappé. Repasamos todos los resultados y la clasificación, con tertulia junto a Jaume Naveira y Alejandro Segura, y conexión en directo con Juan Carlos Álvarez (Faro de Vigo) para analizar la situación del Celta de Vigo.

Además, los Top 3 Momentos Moeve, toda la actualidad de La Liga Hypermotion con el semáforo de Mario Jiménez, la conquista de la Supercopa por parte del Barça, la previa de LaLiga Genuine Moeve de Cádiz y lo más viral de las redes sociales. Todo ello , a partir de las 21:00h, en un programa presentado por Carlos Monfort.