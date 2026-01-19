Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga se pone al límite

La derrota del Barça y la victoria del Real Madrid dejan LaLiga en un puño. Hablamos de ello en un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone

SPORT.es

Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando todas las consecuencias de la derrota del FC Barcelona y la victoria del Real Madrid, un resultado que deja La Liga más ajustada que nunca, con solo un punto de diferencia entre los dos máximos rivales. Tertulia con Eloy Lecina y Alfredo Martínez, conexión con Jordi Roura de Diari de Girona, hablamos con María Tikas sobre la Liga F Moeve y mucho más.

Todo ello en un programa presentado por Carlos Monfort a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

