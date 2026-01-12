Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este lunes, a partir de las 20h, vuelve 'Moeve Fútbol Zone' con la resaca de la Supercopa de España y toda la actualidad de un fin de semana intenso en LaLiga Hypermotion y la Liga F Moeve

Moeve Fútbol Zone 1x08: ¿Marcará un antes y un después la Supercopa?

Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando todas las consecuencias de la victoria del Barça ante el Madrid en Supercopa. Además, entrevistamos a Álex Lizancos, jugador del Burgos y una de las revelaciones de la categoría de plata y examinamos todo lo sucedido en la Liga F Moeve, con un empate a cinco entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad o el 12-1 del Barça al Madrid CFF.

Todo, a partir de las 20h, con Christian Blasco a los mandos y Marta Corredera e Irati Vidal como tertulianas.

