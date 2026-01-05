Moeve Fútbol Zone 1x07: El mejor once de la primera vuelta de LaLiga

Ya estamos en 2026 y, como todos los lunes, llega una nueva edición de 'Moeve Fútbol Zone'. En esta ocasión, debatimos sobre la resaca liguera del fin de semana, con protagonismo para los García: Joan se convierte en el héroe del Barça y Gonzalo, en el del Madrid.

Con Christian Blasco y el dúo Albert Fernández-Albert Blaya como tertulianos, intentaremos hacer el mejor XI de la primera vuelta de LaLiga y también repasaremos las promesas más destacadas del Torneo LaLiga FC Futures.

Todo, a partir de las 16:00h para no coincidir con la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.