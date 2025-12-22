Moeve Fútbol Zone 1x06: Entrevista exclusiva a Tebas: Barça, Madrid, el fair play financiero...
Este lunes, a partir de las 20h, una nueva edición de Moeve Fútbol Zone con Javier Tebas como gran protagonista
Javier Tebas es el gran protagonista del nuevo programa de Moeve Fútbol Zone. El presidente de LaLiga responde a todo en una entrevista exclusiva en la que deja varios titulares.
Con el 2025 finalizando a nivel deportivo, también repartimos los premios de la Liga F Moeve y analizamos todo lo ocurrido en la jornada de este fin de semana, la última del año. Todo, a partir de las 20h, con Eloy Lecina y Maria Tikas como invitados y Christian Blasco a los mandos.
