Moeve Fútbol Zone 1x06: Entrevista exclusiva a Tebas: Barça, Madrid, el fair play financiero...

Javier Tebas es el gran protagonista del nuevo programa de Moeve Fútbol Zone. El presidente de LaLiga responde a todo en una entrevista exclusiva en la que deja varios titulares.

Con el 2025 finalizando a nivel deportivo, también repartimos los premios de la Liga F Moeve y analizamos todo lo ocurrido en la jornada de este fin de semana, la última del año. Todo, a partir de las 20h, con Eloy Lecina y Maria Tikas como invitados y Christian Blasco a los mandos.