Moeve Fútbol Zone 1x04 - Entrevista exclusiva a Piqué: Los riesgos de Flick, la situación de Araujo, el Andorra...
Este lunes, a partir de las 20h, nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone'
Gerard Piqué es el gran protagonista del último programa de Moeve Fútbol Zone, con una entrevista exclusiva en la que disecciona la situación del Barça, el Real Madrid y sus proyectos en el Andorra y la Kings League. Será todo a partir de las 20h, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
Además, analizamos en profundidad al Villarreal, hablamos de lo que ha dado de sí la jornada en LaLiga Hypermotion, repasamos lo más destacado de LaLiga F Moeve y descubrimos a los cracks que jugaron el torneo FC Futures. Todo, presentado por Christian Blasco y con Jaume Naveira y Albert Blaya como invitados.
- Real Madrid - Celta, en directo: Sigue la previa del partido de la Jornada 15 de LaLiga 2025/26, en vivo
- Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Celta
- Lo que no se vio: la rabia de Roony, la 'finta' de Flick y el cambio de botas de Pedri
- Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- La mejor versión de Marc Bernal está de vuelta
- Olmo trata de esquivar una baja de casi cuatro meses
- Maldini se vuelca con el Barça y apunta al Real Madrid: 'El resultado es engañoso