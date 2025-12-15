Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moeve Fútbol Zone 1x05: El Barça manda, Xabi respira y Jan Virgili llama a la puerta

Este lunes, nuevo programa de Moeve Fútbol Zone, a partir de las 20:00h

SPORT.es

El Barça se afianza como líder de LaLiga mientras el Madrid salva el match ball de Xabi Alonso. La zona baja se aprieta, con exhibición de Jan Virgili y dos destituciones de entrenadores incluidas, mientras LaLiga Hypermotion nos deja sorpresas y LaLiga F Moeve jugadoras a tener muy en cuenta. Además, entrevistamos a Pedro Suñén, entrenador del Real Zaragoza Genuine. Todo eso y mucho más en un nuevo capítulo de Moeve Fútbol Zone.

